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İstanbul'da madde bağımlısı bir kişi anne ve ağabeyi öldürdü

İstanbul'da yaşanan kan donduran olayda madde bağımlısı olduğu iddia edilen Uğur Biroğlu isimli şahıs , 50 yaşındaki ağabeyi Mesut Biroğlu ve 70 yaşındaki annesi Şükran Biroğlu 'nun ellerini bağladıktan sonra bıçaklayarak öldürdü.

26 Ocak 2021 Salı 13:20
İstanbul'da madde bağımlısı bir kişi anne ve ağabeyi öldürdü
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Kan donduran olay bugün İstanbul Eyüp ilçesinde yaşandı.

İlçedeki bir mahallede anne ve abisiyle birlikte yaşayan ve uyuşturucu madde kullanan Uğur Biroğlu isimli zanlıi krize girdikten sonra 50 yaşındaki ağabeyi Mesut Biroğlu  ve annesi Şükran Biroğlu 'nun ellerini bağladı.

ANNE VE ABİSİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Zanlı ellerinin bağladığı anne ve abisini eline geçirdiği bıçak ile defalarda bıçaklayarak öldürdü. Anne ve abisinin cansız bedenleri başındaki bir süre bekleyen Uğur Biroğlu daha sonra polisi arayarak durumu anlattı.

İhbarı alan polis ve 112 sağlık ekipleri ev geldi.

Eve gelen polis zanlı Biroğlu'nun gözaltına aldı ve sorgulanmak üzere karakola götürdü. Sağlık ekipleri ise yaptıkları incelemede anne ve ağabeyin öldüğünü belirledi. Mesut ve anne Şükran Biroğlu'nun cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

Öte yandan anne Şükran Biroğlu'nun 2 yıl önce bir yemek programına katılarak birinci olduğu belirtildi.



Son Güncelleme: 26.01.2021 13:20
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IstanbulAnne Ve Abisini öldürdü
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