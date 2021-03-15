İstanbul'da korkutan patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi

Korkutan patlama akşam saatlerinde İstanbul Gaziosmanpaşa'da yaşandı.

Gelen son dakika haberlerine göre İstanbul Gaziosmanpaşa'da ki bir mahallede bulunan apartmanda patlama sesi duyuldu.

Sesi duyan mahalleli durumu hemen polis ve itfaiyeye ihbar etti. Doğalgaz'dan kaynaklanan patlama sonrasında çok sayıda ekip adrese sevk edildi.

1 kişi yaralandı

Olay yerine gelen ekipleri yaptıkları ilk incelemede patlama sırasında apartmanda bulunan 20'li yaşlardaki bir kişinin yaralandığını belirledi.

Bölgede ekiplerin incelemesi ve hasar kontrol çalışmaları devam ediyor. Öte yandan doğalgaz patlamasıyla ile ilgili olarak inceleme başlatıldı.