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İstanbul'da korkutan patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul Gaziosmanpaşa ilçesinde akşam saatlerinde korkutan bir patlama meydana geldi. Doğal sebebiyle meydana gelen patlama sonrasında bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

15 Mart 2021 Pazartesi 19:56
İstanbul'da korkutan patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi
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Korkutan patlama akşam saatlerinde İstanbul Gaziosmanpaşa'da yaşandı.

Gelen son dakika haberlerine göre İstanbul Gaziosmanpaşa'da ki bir mahallede bulunan apartmanda patlama sesi duyuldu.

Sesi duyan mahalleli durumu hemen polis ve itfaiyeye ihbar etti. Doğalgaz'dan kaynaklanan patlama sonrasında çok sayıda ekip adrese sevk edildi.

1 kişi yaralandı

Olay yerine gelen ekipleri yaptıkları ilk incelemede patlama sırasında apartmanda bulunan 20'li yaşlardaki bir kişinin yaralandığını belirledi.

Bölgede ekiplerin incelemesi ve hasar kontrol çalışmaları devam ediyor. Öte yandan doğalgaz patlamasıyla  ile ilgili olarak inceleme başlatıldı.

 



Son Güncelleme: 15.03.2021 19:56
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Anahtar Kelimeler:
IstanbulDoğalgaz Patlaması
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