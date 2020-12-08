İstanbul'da korkutan denizanası istilası! Zehirlenme uyarısı

İstanbul’un kıyı kesimlerinde çekilen görüntüler bölge halkını endişeye sevk etti. Avcılar Ambarlı Sahili’nde karaya vuran denizanaları belediye çalışanları tarafından toplandı. İstanbul denizini istila eden denizanalarının zehirli olan “Deniz Ciğeri” türünden olduğu açıklandı.
İnsan vücudu ile temas ederse zehirler
Denizanası istilası neden oluyor?
Uzman ekiplerden edinilen bilgiye göre, denizanalarının bu denli artmasının sebebi olarak küresel ısınma, kirlilik, aşırı avlanma ve kıyılarda yapılan yanlış yapılaşmadan kaynaklandığını aynı zamanda lodos ve poyrazın etkili olduğu da aktarıldı.
Son Güncelleme: 08.12.2020 17:04