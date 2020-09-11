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İstanbul'da korkunç olay! İşçi apartmanın 3. katından düşerek ağır yaralandı

İstanbul Şişli'de bir işçi pencere çerçevesi değiştirirken bastığı demir korkuluğun kopması sonucu 3. kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti.

11 Eylül 2020 Cuma 12:13
İstanbul'da korkunç olay! İşçi apartmanın 3. katından düşerek ağır yaralandı
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Dün öğle saatlerinde İstanbul Şişli’de meydana gelen olayda bir kişi 3. Katta bulunan evinin pencere çerçevesini değiştirmek için bir işçiyi evine çağırdı. İşçi evin pencere çerçevesini değiştirmek isterken bastığı korkuluğun kopması sonrasında 3. Kattan aşağı düştü. Ağır bir şekilde yaralanan Hakan Taşçı adındaki işçi olay yerine intikal eden sağlık personelinin müdalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin olduğu öğrenilen işçi tedavi altına alındı.


Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken ev sahibin ifadesiyle balkonda meydana gelen çürüme nedeniyle demir korkulukların koptuğu öğrenildi .Gelen polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.



Son Güncelleme: 11.09.2020 12:13
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Anahtar Kelimeler:
İstanbul ŞişliApartmandan Düştü
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