İstanbul'da korku dolu anlar! Müşteri gibi girip bankayı soymaya çalıştı

Edinilen bilgilere Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesi Akkoyunlu Caddesi üzerinde bulunan bir bankanın şubesinde meydana gelen olayda 36 yaşındaki Lezgin B. Adlı şahıs sabah saatlerinde bankaya müşteri gibi geldi güvenlik çalışanlarına bıçak çeken akli dengesi bozuk olduğu iddia edilen şahıs olayın soygun olduğunu söyleyerek ve yanındaki silahı doğrultarak büyük paniğe neden oldu. Yaşanan panik anlarında güvenlik personelleri bankanın yardım butonuna basarak polisten yardım istedi. Polis ekiplerinin kısa sürede vardığı banka şubesindeki şüpheli polisleri görünce panikledi ve onun bir anlık dalgınlığından yaralanan banka güvenlik görevlileri ile polisler, zanlıyı etkisiz hale getirdi.

Soygun girişiminde bulunan Lezgin B. Adlı şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alınıp ifadesi için emniyete götürüldü.

Öte yandan olaya şahit olan müşteriler yaşadıkları paniği zanlının bankaya girip nasıl soygun girişiminde bulunduğunu ve paniklediği anda polis ekipleri ve güvenlik çalışanları tarafından nasıl etkisiz hale getirildiğini anlattı. Yaşanan olay ile ilgili olarak inceleme sürüyor.

