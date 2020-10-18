İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Erdoğan talimat verdi! Bir çok borç yapılandırılacak
Erdoğan talimat verdi! Bir çok...
El dezanfektanı kullanırken buna çok dikkat edin!
El dezanfektanı kullanırken buna çok...
Ermenistan ve Azerbaycan'dan geçiçi ateşkes kararı geldi
Ermenistan ve Azerbaycan'dan geçiçi ateşkes...
Gaziantep'te bomba alarmı! Polisin dikkati faciayı önledi!
Gaziantep'te bomba alarmı! Polisin dikkati...

İstanbul'da komşu dehşeti! Komşunun kafasına baltayla vurdu

İstanbul Avcılar ilçesinde komşular arasında araç park yeri kavgasında taraflardan birisi karı koca komşusuna balta ile saldırdı. Dehşet veren kavganın görüntülerine polis ulaştı.

18 Ekim 2020 Pazar 18:07
İstanbul'da komşu dehşeti! Komşunun kafasına baltayla vurdu
Takip Et:

İstanbul Avcılar'da park yeri kavgası baltalı dehşete dönüştü.

Dehşet veren olay sabah erken saatlerde İstanbul Avcılar'da bir mahallede yaşandı. Mahallede yaşayan iki komşu arasında araç park yeri sebebiyle tartışma çıktı. Tartışma büyüdü ve kavgaya dönüştü. Taraflar arasında çıkan arbede de komşulardan biris eline geçirdiği balta ile karı kocaya saldırdı.


Baltanın etkisiyle kafasından ve bacağından yaralanan çift hastaneye kaldırılırken, kavgaya karışan 3 kişi polis tarafından yakalandı ve göz altına alındı.

Komşular arasında yaşana baltalı kavganın dehşet veren görüntülerine polis ulaştı.

Ortaya çıkan kamera kayıtlarında komşuların birbiriyle kavga etmesi, şahıslardan birinin diğerine baltayla vurması yer alıyor.



Son Güncelleme: 18.10.2020 18:07
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
IstanbulKomşu KavgasıBaltalı Kavga
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uçakta unutulan eşyalar için gittiler! Sosyal mesafe hiçe sayıldı kuyruğun sonu görünmedi
Uçakta unutulan eşyalar için gittiler! Sosyal mesafe hiçe sayıldı kuyruğun sonu görünmedi
Hatay'daki yangın bölgesi yakınında 'Ne varsa yansın' yazısı büyük tepki çekti
Hatay'daki yangın bölgesi yakınında 'Ne varsa yansın' yazısı büyük tepki çekti
Bilecik'te çöp kamyonu devrildi: 3 yaralı
Bilecik'te çöp kamyonu devrildi: 3 yaralı
Otomobilde birlikte alkol aldığı arkadaşı tarafından öldürdü!
Otomobilde birlikte alkol aldığı arkadaşı tarafından öldürdü!
İki aile arasındaki tartışma kanlı bitti! 2 ölü, 5 yaralı
İki aile arasındaki tartışma kanlı bitti! 2 ölü, 5 yaralı
Husumetli ailelerin evlerinden cephanelik çıktı
Husumetli ailelerin evlerinden cephanelik çıktı

Popüler Haberler

Emanet dizisi izlendi mi? Emanet beğenildi mi, dizi devam eder mi?
Star Tv dizisi Menajerimi Ara yeni yayın günü ne zaman, neden gün değiştirdi? Menajerimi Ara final mi yapacak?
Gönül Dağı dizisi tekrar bölümleri ne zaman yayınlanacak?
Evlenme yeterlilik belgesi ne kadar sürede alınır? 2020
Necati Şaşmaz, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine mi katılıyor? Polat Alemdar EDHO’ya ne zaman hangi rolde girecek?
PTT Bünyesinde Çalışabilmek İçin Aranan Şartlar Nelerdir? Alımlar Ne Zaman Başlayacak?
Kefilsiz ve kolay kredi veren bankalar
Anayasa Mahkemesi Başkanı ne iş yapar, yetkileri nelerdir? 2020-2021 Anayasa Mahkemesi Başkanı yetki, görev tanımı ve maaş bilgileri
Ücretsiz izine çıkarlan çalışanın primleri ödenir mi? 2020
KYK Borçları ne olacak? KYK borç yapılandırması neleri kapsayacak, faizler silinecek mi?
FoxPlay Gorbi dizisi çekimleri başladı! Türk fantastik dizisi yakında
Chia, Keten ve Kenevir tohumlarının faydaları
Sahil Güvenlik Uzman Erbaş Alım Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
Ziraat bankası kredi erteleme işlemi nasıl yapılır? Ziraat Bankası'nda kredi borçları erteleme işlemleri
Instagram hesabı nasıl kapatılır? İnstagram hesabı tamamen kapatma işlemleri
Taksim Cami'nin inşaatında son durum ne, ne zaman ibadete açılacak?
Asgari geçim indirimi neye göre hesaplanır? 2020 Agi hangi durumlarda verilmez?
Yemin dizisi Feride karakterini kim canlandırıyor? Cansu Tuman kimdir?
Maraşlı dizisi konusu ne, dizi ne zaman başlayacak? Maraşlı dizisinden ilk görüntüler heyecanlandırdı!
Masumlar Apartmanı dizisi izlendi mi? Beğenildi mi? TRT1 yeni dizisi Masumlar Apartmanı'nın reyting oranları
Tövbeler Olsun yeni sezonda kimler diziye veda edecek, hangi oyuncular diziye katılacak?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.