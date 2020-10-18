İstanbul'da komşu dehşeti! Komşunun kafasına baltayla vurdu

İstanbul Avcılar'da park yeri kavgası baltalı dehşete dönüştü.

Dehşet veren olay sabah erken saatlerde İstanbul Avcılar'da bir mahallede yaşandı. Mahallede yaşayan iki komşu arasında araç park yeri sebebiyle tartışma çıktı. Tartışma büyüdü ve kavgaya dönüştü. Taraflar arasında çıkan arbede de komşulardan biris eline geçirdiği balta ile karı kocaya saldırdı.

Baltanın etkisiyle kafasından ve bacağından yaralanan çift hastaneye kaldırılırken, kavgaya karışan 3 kişi polis tarafından yakalandı ve göz altına alındı.

Komşular arasında yaşana baltalı kavganın dehşet veren görüntülerine polis ulaştı.

Ortaya çıkan kamera kayıtlarında komşuların birbiriyle kavga etmesi, şahıslardan birinin diğerine baltayla vurması yer alıyor.