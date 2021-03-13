İstanbul'da kısıtlamaya rağmen yapılan partiyi polis bastı

Artan vaka sayıları karşısında getirilen kısıtlamalar sürerkeni denetimlerde tüm hızıyla devam ediyor.

Özellikle eğlencenin başkenti megakentte bu akşam geç saatlerde bir mekanda müzikli parti yapıldığı ihbarını aldı. İhbarı alan ekipler Beyoğlun'da çok katlı bir binanın en üst katında bulunan mekana baskın için harekete geçti.

Yaklaşık 66 bin lira ceza kesildi

Bekçi ve polisler ile yapılan baskında ekipleri karşısında gören kişiler ekipler ile kısa süreli arbede yaşadı ve bölgeye hemen destek ekiple sevk edildi.

Mekanın olduğu yere gelen destek ekipler baskın sırasında içeride olduğu tespit edilden 20 kişiye maske ve mesafe kuralı ihlalinden idari para cezası kesti. Bazı kişilerin aldıkları alkolün etkisiyle ayakta zor durdukları görüldü.Mekanda eğlence yapanlara ise kişi başı 3 bin 180 TL’den toplamda 66 bin 780 lira para cezası kesildi.

Zabıta mekan hakkında işlem yaptı

Mekana gelen zabıta ekipleri ise mekan hakkında cezai işlem uyguladı.