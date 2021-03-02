İstanbul'da kısıtlamaların son durumu nedir? Sokağa çıkma yasağı hala var mı?

Ülkemizde de etkisini oldukça gördüğümüz koronavirüs salgının yayılmasını azaltmak için alınan tedbirler uzun zamandır yürürlükteydi. Bu kısıtlamalar kapsamında kafe ve restoranlarda oturmak yasak ve hafta sonları sokağa çıkma yasağı Hafta içleri de saat 21.00 ile 05.00 arası dışarı çıkmak yasaktı. Peki, toplantı sonrası açıklamalara göre hangi yasaklar kalktı? Hangi yasaklar devam ediyor? Bu soruların cevaplarını sizler için topladık!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklaması

Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada Erdoğan, illerimizin renkli risk haritasının her hafta güncelleneceğini ve bu güncellemeler ile il hıfzıssıhha kurullarımızın yeni düzenlemeler yapacağını aktardı.

İstanbul’da hafta sonu kısıtlamaları devam ediyor mu?

“Yüksek risk” grubunda yer alan İstanbul’da hafta sonu sokağa çıkma yasağında güncellemeler yaşandı. Erdoğan yaptığı açıklamada İstanbul’da artık Cumartesi gününün kısıtlamaya dâhil olmadığını ve sadece Pazar günü sokağa çıkma yasağı olduğunu belirtti. Ancak hafta içi yasağı olan saat 21.00 ile 05.00 arası kısıtlaması her ilimizde olduğu gibi İstanbul’da da geçerliliğini sürdürüyor.

Restoran, kafe, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler uzun zamandır müşterilerin oturmasına kapalıydı. İstanbul için alınan kararda artık vatandaşlarımız saat 07.00 ile 19.00 arası bu mekânlarda mesafe kurallarına uyarak ve yüzde 50 doluluk kapasitesi ile oturabileceklerdir.

Halı saha ve havuzlar “Düşük risk” kategorisinde yer alan illerimizde saat 07.00 ile 19.00 arası kullanıma açılacaktır.

Kamu çalışma saatleri ise tüm Türkiye bazında normale dönecektir.

65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlarımız için olan kısıtlamalar düşük ve orta riskli şehirlerimizde kalkarken yüksek ve çok yüksek riskli şehirlerimizde arttırılacaktır.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın yaptığı açıklama

Sosyal medya üzerinden paylaştığı paylaşımında yüksek riskli kategorisinde yer alan ilimizde eğitim kurumlarımızın açılma ve uygulama kriterleri Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk’un açıkladığı tablodaki gibi olduğunu iletti.

Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk’un açıkladığı tablo:

