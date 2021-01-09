İstanbul’da kısıtlamalarda yollarda sıkı denetim! Dur ihtarına uymayan sürücüye ceza

Koronavirüs salgın hastalığı ile mücadele kapsamında hafta sonları uygulanan 6.kısıtlamanın ilk gününde ülke genelinde denetimler sıklaştırıldı.

Özellikle vaka sayılarını yoğun olduğu İstanbul'da geçen hafta sokaklarda görülen hareketlilik sonrasında polis ekipleri bu hafta erken saatlerde yollarda denetimlere çıktı.

BAHANELER CEZALARA ENGEL OLAMADI

Trafikte olan araçlar uygulama noktalarında tek tek durdurulup, sokağa çıkma kısıtlamasından muaflık belgesi soruldu. Belgesi olmayan yolcu ve sürücüleri bahaneler kurtamadı ve idari para cezası yazıldı.

POLİSE EL KOL HAREKETİ YAPAN ŞAHSA CEZA KESİLDİ

Kenteki uygulama noktasında dur ihtarına uymayan ve kaçarken polise el kol hareketi yapan bir sürücü kısa süre içinde yakalanarak kimlik sorgulaması yapıldıktan sonra idari para cezası kesildi.

Öte yandan İstanbul'da kısıtlamalar nedeniyle sokağa çıkma yasağını ihlal edenlerin denetimi için pazartesi sabahı 05'e kadar görev yapılacağı kaydedildi.