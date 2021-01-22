İstanbul'da kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu yüzde 70'ler geçti

Türkiye'de yaz aylarında başlayan normalleşme sonrasında vaka sayılarının 30 binleri aşmasıyla birlikte gündeme tekrardan sokağa çıkma kısıtlaması gelmiş ve 81 İl'de hafta sonları 56 süren sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanmaya başlanmıştı.

Özellikler megakent İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına saatler kala trafik yoğunlu görülüyordu.

TRAFİK YOĞUNLU YÜZDE 74

Bu haftada manzara değişmedi ve megakente akşam 21,00'da başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde yoğunluk başladı ve özellikle bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yüzde 70'ler. aştı.

Öte yandan 56 süren kısıtlamada, İç işleri Bakanlığı tarafından çıkarılan genelgede belirtilen meslek grupları yasaktan muaf oluyor. Hafta sonları market, fırın , çicekci vb gibi işletmeler saat:16,00 'a kadar , lokanta ve restonranlar ise paket servis olmak şartıyla saat:22,00'da vatandaşlara hizmet verebiliyor.

Aynı zamanda vatandaşlarda evlerine yakın market, fırın vb gibi işletmelere yürüyerek gidip alış verişlerini yapabiliyorlar.

Cuma günü akşam saat:21,00'da başlayan kısıtlama 81 İl'de Pazartesi sabah saat:05,00'da sona eriyor.