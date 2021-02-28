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İstanbul'da kısıtlama gününde uzun kuyruklar oluştu

1 Mart'ta sona erecek olan borç yapılandırması nedeniyle İstanbul'daki vergi dairelerinde uzun kuyruklar oluştu. İşlerini son güne bırakmak istemeyen vatandaşlar hafta sonu vergi dairelerin akın etti.

28 Şubat 2021 Pazar 22:01
İstanbul'da kısıtlama gününde uzun kuyruklar oluştu
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Vergi borcu ödemesi ve yapılandırmasında belirlenen son tarih 1 Mart olması nedeniyle bu hafta sonu kısıtlamadan muaf tutulan borçları olan vatandaşlar vergi daireleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Özellikle İstanbul'da Bahçelievler ve İkitelli’de bulunan vergi dairelerinde aşırı yoğunluk olduğu ve uzayan kuyrukların mesai bitimine kadar devam ettiği görüldü.

VERGİ DAİRELERİ HAFTA SONU HİZMET VERDİ

Vergi borcu ödemesi ve yapılandırmasında 1 Mart’ın son gün olması sebebiyle son dakikada yayınlanan bir genelge ile hafta sonu vergi dairelerinin açık olmasına karar verilmişti. Borçlarını ödemek isteyen vatandaşlar ise kısıtlamadan muaf olacaktı.

Borç ödemelerini son güne bırakan vatandaşlar ise vergi daireleri önünde uzun kuyruklar oluşturdular. Oluşan yoğunluk mesai bitimine kadar devam ederken uzayan kuyruklarda sosyal mesafenin ihlal edildiği görüldü. 

SİSTEMLER ÇÖKMÜŞ DURUMDA

Vatandaşların yoğunluk oluşturduğu hafta sonu kalabalıktan dolu bazı bazı sistemlerin yavaşladığı ve durduğunu söyleyen vatandaşlar vergi indirimi olduğu olduğunu için mutlu olduklarını belirttiler.



Son Güncelleme: 28.02.2021 22:01
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Anahtar Kelimeler:
Vergi BorcuKısıtlamaKuyruklar
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