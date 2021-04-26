İstanbul'da kaza sonrası kavga eden taraflar birbirine kaskla yumrukla saldırdı

Kağıthane’de akaryakıt istasyonuna giren motosikletli bir kurye çıkış yapacağı sırada bir araç ile çarpıştı. Kaza sonrası kurye tepki gösterdiği diğer araç sürücüsünün kafasına kaskla vururken sürücü yumruk ile karşılık verince ortalık karıştı.
Şahıslar arasında sözlü başlayan ilk tartışma sonrasında kasklı yumruklu kavgaya dönen olayda ortalık karıştı. Vatandaşların olaya müdahalesi ile taraflar ayrılırken ortalık biraz sakinleşti. Kavga sonrası kurye ve sürücü olay yerinden ayrılırken tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı bilgisi geldi.
Son Güncelleme: 26.04.2021 14:17