İstanbul'da kaza sonrası kavga eden taraflar birbirine kaskla yumrukla saldırdı

Kağıthane’de akaryakıt istasyonuna giren motosikletli bir kurye çıkış yapacağı sırada bir araç ile çarpıştı. Kaza sonrası kurye tepki gösterdiği diğer araç sürücüsünün kafasına kaskla vururken sürücü yumruk ile karşılık verince ortalık karıştı.

Kağıthane merkezde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre geçen hafta akşam saatlerinde Kağıthane Merkez Mahallesi Cendere Caddesi üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonuna giren motosikletli kurye istasyondan çıkış yapacağı sırada bir başka araç ile çarpıştı. Sürücüye tepki gösteren kurye kaskı ile diğer araç sürücüsüne vurdu.Araç sürücüsü aldığı darbe sonrası kuryeye yumrukları ile saldırdı.

Şahıslar arasında sözlü başlayan ilk tartışma sonrasında kasklı yumruklu kavgaya dönen olayda ortalık karıştı. Vatandaşların olaya müdahalesi ile taraflar ayrılırken ortalık biraz sakinleşti. Kavga sonrası kurye ve sürücü olay yerinden ayrılırken tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı bilgisi geldi.