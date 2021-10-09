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İstanbul’da kayganlaşan yolda kontrolden çıkan taksi istinat duvarına çarpıp takla attı

İstanbul Beyoğlu’nda ağırı yağış sürücülere zor anlar yaşatıyor. Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan taksi istinat duvarına çarpıp devrildi. Taksi sürücüsü kazada yaralandı.

09 Ekim 2021 Cumartesi 13:36
İstanbul’da kayganlaşan yolda kontrolden çıkan taksi istinat duvarına çarpıp takla attı
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İstanbul Beyoğlu’nda aşırı yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan taksi istinat duvarına çarpıp devrildi. Kaza nedeniyle taksi sürücüsü hafif yaralandı. Hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bu sabah saatlerinde gerçekleşen kaza nedeniyle taksi de maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre Karaköy Kavşağı’nda öndeki kamyonun bir anda fren yapması sonucu kamyona çarpmamak için manevra yapan taksici kontrolü kaybetti. Kontrolden çıkan taksi istinat duvarına çarparak yan yattı. Kazada maddi hasar oluşan taksi çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.


Son Güncelleme: 09.10.2021 13:36
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Anahtar Kelimeler:
TaksiIstanbulKazaBeyoğlu
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