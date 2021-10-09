İstanbul’da kayganlaşan yolda kontrolden çıkan taksi istinat duvarına çarpıp takla attı

’nda aşırı yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkanistinat duvarına çarpıp devrildi.nedeniyle taksi sürücüsü hafif yaralandı. Hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bu sabah saatlerinde gerçekleşen kaza nedeniyle taksi de maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre Karaköy Kavşağı’nda öndeki kamyonun bir anda fren yapması sonucu kamyona çarpmamak için manevra yapan taksici kontrolü kaybetti. Kontrolden çıkan taksi istinat duvarına çarparak yan yattı. Kazada maddi hasar oluşan taksi çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.