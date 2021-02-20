İstanbul'da kayan taksiden atlayan müşteri kameralara takıldı!

İstanbul'da geçen günlerde etkisini belli eden kar yağışının ardından buzlanan yollarda birçok araç kaymış ve kazalar yaşanmıştı. Kağıthane semtinde buzlanan yoldan giden bir ticari taksinin kayması ve oluşan panik havası kameralara takıldı.

Çarşamba günü yaşanan kazada, ara sokaktan yokuş aşağıya doğru inen sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonrasında taksi kontrolünü kaybederek kaymaya başladığı görülmekte. Görüntüde kayan takside oturan yolcununsa panikle kapıyı açarak kendisini dışarıya attığı görüldü. Görüntüde yokuştan aşağıya geri geri kaymayı sürdüren taksinin bir site duvarına çarpıp durduğu görüldü. Kazada, sürücüsüyle müşteri olan vatandaşa zarar gelmezken, takside hasarlar oldu.