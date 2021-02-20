İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Denizli'de kumar operasyonu: 22 kişiye 99 bin TL ceza kesildi!
Denizli'de kumar operasyonu: 22 kişiye...
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında silahlı soyguna uğradı
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında...
Yarın o iki ilde kar tatili
Son Dakika
Yarın o iki ilde kar...
Kafe ve restoranların açılmasında hangi önlemler alınacak? İşte TSE standartları..
Son Dakika
Kafe ve restoranların açılmasında hangi...

İstanbul'da kayan taksiden atlayan müşteri kameralara takıldı!

Kağıthane semtinde, geçen günlerde etkisini belli eden kar yağışıyla birlikte buzlanan rampa yolunda kayan takside bulunan müşteri, araçtan dışarı atladı. Panikle yolcunun aracın içerisinden atlamasıyla, taksinin kaydığı anlar cep telefonunun kamerasına takıldı.

20 Şubat 2021 Cumartesi 22:03
İstanbul'da kayan taksiden atlayan müşteri kameralara takıldı!
Takip Et:

İstanbul'da geçen günlerde etkisini belli eden kar yağışının ardından buzlanan yollarda birçok araç kaymış ve kazalar yaşanmıştı. Kağıthane semtinde buzlanan yoldan giden bir ticari taksinin kayması ve oluşan panik havası kameralara takıldı.

Çarşamba günü yaşanan kazada, ara sokaktan yokuş aşağıya doğru inen sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonrasında taksi kontrolünü kaybederek kaymaya başladığı görülmekte. Görüntüde kayan takside oturan yolcununsa panikle kapıyı açarak kendisini dışarıya attığı görüldü. Görüntüde yokuştan aşağıya geri geri kaymayı sürdüren taksinin bir site duvarına çarpıp durduğu görüldü. Kazada, sürücüsüyle müşteri olan vatandaşa zarar gelmezken, takside hasarlar oldu.

 

 



Son Güncelleme: 20.02.2021 22:03
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
TaksiKarKağıthane
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anne,baba ve 4 yaşındaki çocuklarını öldüren zanlı belli oldu
Anne,baba ve 4 yaşındaki çocuklarını öldüren zanlı belli oldu
Milli Savunma Bakanlığı, AMAN-2021 Davet Tatbikatı'nın icra edildiğini duyurdu!
Milli Savunma Bakanlığı, AMAN-2021 Davet Tatbikatı'nın icra edildiğini duyurdu!
Denizli'de kumar operasyonu: 22 kişiye 99 bin TL ceza kesildi!
Denizli'de kumar operasyonu: 22 kişiye 99 bin TL ceza kesildi!
Kısıtlamaya rağmen Zonguldak'ta iki grup sokak ortasında birbirine girdi
Kısıtlamaya rağmen Zonguldak'ta iki grup sokak ortasında birbirine girdi
Çorlu'da iki araç çarpıştı! Çok sayıda yaralı
Çorlu'da iki araç çarpıştı! Çok sayıda yaralı
Ankara'da Çubuk Çayı'nın beton yatağına düşen kişi hayatını kaybetti
Ankara'da Çubuk Çayı'nın beton yatağına düşen kişi hayatını kaybetti

Popüler Haberler

ALES 2 sınav soruları zor muydu, kolay mıydı?
İŞKUR Profil Oluşturma ve kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır?
Leyla Hanım filminin oyuncuları belli oldu mu ?
2021 yılında bekçi maaşları ne kadar oldu? 2021 lisans veya ön lisans mezunu olan bir bekçi maaşları
21 Şubat 2021 Pazar fındık fiyatları ne kadar? Fındık bugün kaç TL? İl İl Ticaret Borsası ve TMO güncel fındık fiyatları son durumu
Seksenler Butik Ali kimdir? Gerçek adı nedir? Hakan Bulut nereli, yaşı kaç?
100.000 TL'ye kadar alınabilecek 2. el arabalar listesi
2021 yılında öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? MEB 2021 kaç öğretmen ataması olacak? Öğretmen atama tarihleri
ALES sonuçları ne zaman açıklanır, sınav sonuçlar için tarih belli mi?
Evlenme yeterlilik belgesi nasıl alınır? 2021 Evlenme yeterlilik belgesi
28 Ekim resmi tatil mi, okullar, bankalar yarım gün tatil olacak mı?
2021 yılında harç, vergi ve cezalarda yeniden değerleme oranı belli oldu
Almanya emeklilik şartları nasıl? Emeklilik yaşı ve emekli maaşı ne kadardır?
Evde dezenfektan nasıl yapılır? Kolay ve doğal dezenfektan yapma yöntemleri
TRT 1 Tozkoparan İskender ne zaman başlıyor? Dizi 1. bölüm yayın tarihi belli oldu
Torun bakım maaşı başvuru yöntemleri nelerdir? 2021 torun bakım parası şartları
Türk telekom 10 gb bedava internet nasıl yapılır? 2021
19 Şubat 2020 Çarşamba fındık fiyatları ne kadar? Fındık bugün kaç TL? İl İl Ticaret Borsası ve TMO güncel fındık fiyatları son durumu
ALES sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? ÖSYM ALES puan hesaplama nasıl yapılır?
Kimler gelir vergisi mükellefidir? 2021 Gelir vergisi nasıl hesaplanır?
2021 yılı Andorra asgari ücreti

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.