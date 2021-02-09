İstanbul'da kar yağışı uyarısı

Olası fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre İstanbul'daki hava sıcaklıkları önümüzdeki Perşembe gecesi ile beraber 10 derece aniden düşecek. Kar yağışının Cumartesi akşamı Batı tarafından grişi yapacağını açıklayan Meteoroloji, kar yağışının da 14-15 Şubat tarihlerinde etkili olacağını duyurdu.

Kar yağışıyla ilgili açıklamanın ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşlara olası fırtınaya karşı da uyarı da bulundu. Duyuruda "Marmara Deniz’inde rüzgarın; bugün öğle saatlerinden sonra, güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor. Kuvvetli fırtınanın; Salı günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir” ifadelerine yer verildi.