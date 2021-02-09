İstanbul'da kar yağışı uyarısı
Olası fırtına uyarısı
Kar yağışıyla ilgili açıklamanın ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşlara olası fırtınaya karşı da uyarı da bulundu. Duyuruda "Marmara Deniz’inde rüzgarın; bugün öğle saatlerinden sonra, güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor. Kuvvetli fırtınanın; Salı günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir” ifadelerine yer verildi.
Son Güncelleme: 09.02.2021 22:06