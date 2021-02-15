İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi? Yurtta kar yağışı ne zamana kadar etkili olacak, ne zaman duracak?

Son günlerde bir anda bastıran soğuk havaların ardından çoğu kişi, bu havaların ne zamana kadar böyle devam edeceği merak edilmeye başlandı. Çoğu kişi İstanbul başta olmak üzere çoğu ilde hava durumların nasıl olacağını ve meteoroloji tarafından gelecek olan haberleri merak içerisinde araştırmaya başlandı. Geçen Cuma gününden bu yana devam eden kar yağışı, ülkenin batı kesiminde etkili ve kar yağışı miktarı her dakika artacak. Peki İstanbul'da kar ne zaman duracak? Kar yağmaya devam edecek mi? Sorularının cevabı merak edilmeye başlandı.

Mevcut hava raporuna göre bugün İstanbul'daki kar yağışının Pazartesi ve Salı günleri kar sağanağı şeklinde etkili olması bekleniyor. Kar devam edecek mi? İstanbul'da kar yağışı ne zaman bitiyor? Gibi soruların cevabı intenet üzerinden en çok araştırılan konular arasında yer aldı.

İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen uyarıya göre, İstanbul'daki kar yağışının bugün Pazartesi ve Salı günleri özellikle kuzey ve güney kesimlerde kuvvetli yerel (5-20 cm) kuvvetli kar sağanakları şeklinde etkili olması bekleniyor. Bazı insanlar kar yağışı, kuvvetli rüzgar, tip, buzlanma ve don gibi ulaşım kesintilerinin neden olduğu olumsuz etkilerden kaçınmak için dikkat talep etmektedir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15 Şubat Pazartesi günü bir uyarı yayınladı. Meteoroloji, yoğun kar yağışına ve şiddetli yağmura dikkat çekti "Hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalacağı, Trakya'da biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor" Açıklamada ayrıca "Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” İfadelerine yer verildi.

Meteoroloji'nin açıklaması şöyle:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmesine göre; ülkemiz parçalı bulutlu, Marmara, Kuzey ve Kuzey Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Balıkesir, Çanakkale, Muğla, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Ardahan, Elazığ , Muş, Van, Hakkari, Şınak, Bitlis ve Bingöl bölgelerine aralıklı olarak yağmur bekleniyor.

Yağışların genellikle Akdeniz kıyılarında sulu kar ve kar, yağmur ve sağanak şeklinde meydana gelmesi bekleniyor. Yağışların Doğu Marmara'da, İç Akdeniz'de, Orta Anadolu'da, Batı ve Orta Karadeniz'de, İstanbul, Kütahya ve Afyon'da ve Akdeniz kıyılarında yoğun kar şeklinde görüneceği tahmin edilmektedir.

İç ve doğuda don bekleniyor. Doğu Karadeniz'de ve Doğu Anadolu'da çığ riski var.

Sıcaklık: İç ve batıdaki sıcaklığın önemli ölçüde düşeceği, Trakya'da sıcaklığın bir miktar yükseleceği ve başka yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar: kuzey ve kuzeydoğuda kuvvetli rüzgarlar, doğuda güneyden hafif, doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ve Marmara'nın kuzeyinde ara sıra orta ve kuvvetli (40-60 km / sa) ve güneyde ara sıra fırtınalar. Marmara ve Kuzey bekleniyor Ege kıyıları (50-90 km / s) esmesi beklenmektedir.

Uyarılar

Şiddetli kar uyarısı: Doğu Marmara, Orta Akdeniz, Orta Anadolu, Orta Batı ve Orta Karadeniz ile İstanbul, Kütahya ve Afyon'da yoğun kar (kıyıda 5 ila 15 cm, iç kesimde 15 ila 20, yüksek kesimde 20-30 cm), kar yağışından ve nakliye kesintisinden kaynaklanan buzlanma ve don gibi olumsuz etkilerden kaçınmak için özen gösterilmelidir.

Şiddetli yağmur uyarısı; Orta Akdeniz'in kıyı kesimlerinde şiddetli yağmur ve sağanak yağışlar (21-50 kg / m2) beklendiğinden sel, su baskını, yağış ve nakliye kesintilerinin önlenmesine dikkat edilmelidir.

Kuvvetli rüzgar uyarısı; rüzgarlı olabilir çünkü doğu Karadeniz'in güney kesiminden, Marmara'nın kuzey ve kuzeydoğusundan kuzeyine (40-60 km / sa), Marmara'nın güney ve kuzeydoğusundan esmesi bekleniyor. Kuzey Ege Denizi, fırtına şeklinde (50-90 km / s) kıyılarda esmesi beklendiğinden yaşanacak olumsuzluklara karşı temkinli bir tutum sürdürmek gerekiyor.

Çığ uyarısı: Doğu Karadeniz bölgesinin iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesiminde yüksek kar yağışlı dik yamaçlarda çığ oluşumu riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuz olaylara karşı son derece dikkatli olunmalı.