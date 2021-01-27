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İstanbul'da kar yağışı başladı! 3 İlçe için uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bir kaç gündür devam eden uyarılasılarının ardından İstanbul'da 3 ilçede kar yağısı başladı. En çok Silivri'de etkili olan yağış Büyükçekmece ve Beylikdüzü'nde de aralıklarla devam ediyor.

27 Ocak 2021 Çarşamba 13:07
İstanbul'da kar yağışı başladı! 3 İlçe için uyarı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tüm uyarılarının ardından sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı Silivri'de başladı. Silivri merkezi ve köylerinde etkili olan kar yağışı etrafı kısa sürede beyaza bürüdü. Yağış aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Büyükçekmece ve Beylikdüzü'nde etkili oluyor

İstanbul'da 3 ilçe için verilen kar yağışı uyarıları Büyükçekmece ve Beylikdüzü bölgesinde aralıklarla başladı. Kar yağışının etkili olduğu E-5 karayolu Edine istikametinde yağış nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

Uyarılarının ardından İstanbul'da 3 ilçede başlayan kar yağışı  etkisini yavaş yavaş arttırmaya başladı. Yağışların belirtilen bölgelere bir süre devam etmesi bekleniyor.Vatandaşların trafğe çıkarken dikkatli olmaları konusunda uyarılar verildi.

 



Son Güncelleme: 27.01.2021 13:07
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Anahtar Kelimeler:
IstanbulKar Yağışı
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