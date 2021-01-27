İstanbul'da kar yağışı başladı! 3 İlçe için uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tüm uyarılarının ardından sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı Silivri'de başladı. Silivri merkezi ve köylerinde etkili olan kar yağışı etrafı kısa sürede beyaza bürüdü. Yağış aralıklarla etkisini sürdürüyor.
Büyükçekmece ve Beylikdüzü'nde etkili oluyor
Uyarılarının ardından İstanbul'da 3 ilçede başlayan kar yağışı etkisini yavaş yavaş arttırmaya başladı. Yağışların belirtilen bölgelere bir süre devam etmesi bekleniyor.Vatandaşların trafğe çıkarken dikkatli olmaları konusunda uyarılar verildi.
Son Güncelleme: 27.01.2021 13:07