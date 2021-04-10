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İstanbul'da kan donduran görüntü! Genç kızın boğazına bıçak dayadı, taciz etti

İstanbul'da yaşanan kan donduran olayda, gündüz vakti sapık bir kişi genç kızın boğazına bıçak dayadı ve taciz etti.

10 Nisan 2021 Cumartesi 14:52
İstanbul'da kan donduran görüntü! Genç kızın boğazına bıçak dayadı, taciz etti
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Kan donduran sapık görüntüleri İstanbul'dan geldi.

İstanbul Cihangir'de yaşanan olayda, sapık bir kişi gündüz vakti genç bir kızın önünü kesti. Genç kıza saldıran saldırgan bir süre sonra yanında taşıdığı bıçağı çıkardı ve kızın boğazına dayadı.

Saldırganın elinden kaçmak için uzun süre uğraşan genç kız, bıçaklı saldırganın tacizine maruz kaldı.

Dehşet düşüren görüntüler sosyal medyada yayılınca tepki mesajlarıda gecikmedi. Binlerce kişi İstanbul sokaklarında gündüz vakti çekilen bu bıçaklı sapık dehşeti görüntülerine tepki gösterdi.

Görüntülerin ne zaman ve kimler tarafından çekildiği henüz belli değilken, olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

 




Son Güncelleme: 10.04.2021 14:52
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Anahtar Kelimeler:
IstanbulTacizSapık Dehşeti
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