İstanbul'da kan donduran görüntü! Genç kızın boğazına bıçak dayadı, taciz etti

Kan donduran sapık görüntüleri İstanbul'dan geldi.

İstanbul Cihangir'de yaşanan olayda, sapık bir kişi gündüz vakti genç bir kızın önünü kesti. Genç kıza saldıran saldırgan bir süre sonra yanında taşıdığı bıçağı çıkardı ve kızın boğazına dayadı.

Saldırganın elinden kaçmak için uzun süre uğraşan genç kız, bıçaklı saldırganınine maruz kaldı.

Dehşet düşüren görüntüler sosyal medyada yayılınca tepki mesajlarıda gecikmedi. Binlerce kişi İstanbul sokaklarında gündüz vakti çekilen bu bıçaklı sapık dehşeti görüntülerine tepki gösterdi.

Görüntülerin ne zaman ve kimler tarafından çekildiği henüz belli değilken, olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.