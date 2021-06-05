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İstanbul'da kan donduran cinayet! Boğazı kesilerek öldürülmüş kadın cesedi bulundu

İstanbul Maltepe'de kan donduran olay yaşandı. İlçe sınırları içinde bulunan baraja yüzmek için gelen gençler baraj kenarında boğazı kesilerek öldürülmüş kadın cesedi bulundu

05 Haziran 2021 Cumartesi 21:13
İstanbul'da kan donduran cinayet! Boğazı kesilerek öldürülmüş kadın cesedi bulundu
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Dehşet veren olay bugün İstanbul Maltepe'de yaşandı.

İlçe sınırları içinde bulunan baraja bugün yüzmek için gelen gençler, baraj kenarın hareketsiz yatan bir kadın görünce durumu hemen polise bildirdi.

Kısa süre içinde olay yerine polis ve 112 sağlık personeli yönlendirildi. Olay yerine kısa süre içinde gelen ekipler yaptıkları incelemede genç kadının boğazının kesildiğini tespit etti.

Olay yerinde detaylı inceleme yapan polis ekipleri cesedin dün kayıp ilanı verilen 37 yaşındaki Şahigül Buluş'a olduğunu belirledi. Yapılan incelemeden sonra Buluş'un cansız bedeni morga kaldırılırken, olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı


Son Güncelleme: 05.06.2021 21:13
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Anahtar Kelimeler:
IstanbulCinayet
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