İstanbul'da kaldırımda yürürken üzerine ağaç devrildi

İstanbul'un Kartal ilçesinde sabah saatlerinde kaldırımda yürürken üzerine ağaç devrilen kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sabah saat 07.00 sıralarında ilçeye bağlı Uğur Mumcu Mahallesi’nde meydana gelen olayda cadde kenarında bulunan kaldırımın üzerinden yürüyen 42 yaşındaki Nesrine Tombak isimli bir kadının üzerine yol kenarında bulunan ağaç devrildi. 2 otomobilinde hasar gördüğü kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevke edildi.

İtfaiye ekipleri başlattıkları kurtarma çalışmaları sonrası kadını devrilen ağacın altından kurtarırken sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Nesrine Tombak, ambulansa alınarak Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken olay yerinde otomobillerinde üzerine devrilen ağaçların itfaiyenin ağaç kesme makinesiyle kesilerek kaldırıldığı öğrenildi.