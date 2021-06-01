İstanbul'da kafeye silahlı saldırı! 1 ölü 2 yaralı

1 kişinin can verdiği, 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırı olayı akşam saatlerinde İstanbul Eyüpsultan'da meydana geldi.

Gelen bilgilere göre ilçede faaliyette bulunan bir kafeye, henüz kimliği belli olmayan kişiler tarafından silahla ateş açıldı. Saldırı esnasında kurşunların hedefi olan 3 kişi yaralandı.

Silah seslerini duyan çevredeki kişilerin ihbar etmesiyle olay yerine 112 sağlık personeli ve polis sevk edildi. Olayın yaşandığı yere gelen ekipler yaptıkları incelemede kurşunların hedefi olan 1 kişinin can verdiğini, 2 kişinin ise yaralandığını tespit etti.

Polis olay yerinde inceleme yaparken, hayatını kaybeden kişinin cansız bedeni yapılan inceleme sonrasında morga kaldırıldı. Yaralanan iki kişinin tedavisine hastanede devam ediliyor.