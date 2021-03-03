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İstanbul'da kafeteryalar açılacak mı? Açılış tarihi ne zaman?

Bugün yapılan Kabine Toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan normalleşme süreci ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Normalleşme sürecinin hangi illerde başlayacağını ve kısıtlamaların hangi illerde devam edeceğini açıklayan Erdoğan, kafeterya tarzındaki işletmeler için de önemli gelişmeleri aktardı. Belli şartlar ile açılabilecek olan bu işletmeler, İstanbul'da açılacak mı? Tüm detaylar haberimizde..

03 Mart 2021 Çarşamba 15:35
İstanbul'da kafeteryalar açılacak mı? Açılış tarihi ne zaman?
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Kabine Toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapıldı. Toplantıdan sonra önemli gelişmeleri ve alınan kararları Erdoğan açıkladı. Alınan kararlar arasında eğitim, sokağa çıkma yasakları, kafe ve benzeri yerlerin açılıp açılmayacağı da bulunuyor. 

İstanbul’da kafeler açılacak mı?

Restoran,pastane,kafeterya,çay bahçesi vb yerler, çok yüksek riskli yerler dışındaki illerde sabah 7 ve akşam 19 saatleri arasında, %50 kapasite ile açılacak. İstanbul yüksek riskli yerler arasına giren illerden oldu. Sabah 7 akşam 19 saatleri arasında bu yerler açık İstanbul’da  açık olacak.



Son Güncelleme: 03.03.2021 15:35
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Anahtar Kelimeler:
IstanbulKafe
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