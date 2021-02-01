İstanbul'da kadın tetikçi iş adamını silahla yaraladı

İstanbul ilinin Avcılar ilçesinde bulunan Denizköşkler Mahallesi’nde yaşanan olayda, ekmek almağa giden oto galeri sahibi U.V’ye aracına binerken biri kadın iki kişinin silahlı saldırıda bulundu.

17 tane boş kovan bulundu

Saldırganlar, yaralanarak yer düşen U.V’ye ateş etmeye devam ettiler ve ardından da olay yerinden kaçarak uzaklaştılar.

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri U.V’ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken üç kurşunla yaralandığını tespit etti. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerde 17 tane boş kovan bulundu.