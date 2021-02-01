İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan maske uyarısı!
Son Dakika
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan...
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi! Yüzde 1'e düşürüldü
Son Dakika
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi!...
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli aşı açıklaması! Etkisi diğerlerinden daha yüksek
Son Dakika
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli...
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi
Son Dakika
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine...

İstanbul'da kadın tetikçi iş adamını silahla yaraladı

İstanbul'un Avcılar semtinde oto galerisi bulunan bir iş adamını biri kadın iki kişi kurşun yağmuruna tuttu. Olay yerinde 17 boş kovan bulundu.

01 Şubat 2021 Pazartesi 21:05
İstanbul'da kadın tetikçi iş adamını silahla yaraladı
Takip Et:

İstanbul ilinin Avcılar ilçesinde bulunan Denizköşkler Mahallesi’nde yaşanan olayda, ekmek almağa giden oto galeri sahibi U.V’ye aracına binerken biri kadın iki kişinin silahlı saldırıda bulundu.

Saldırganlar, yaralanarak yer düşen U.V’ye ateş etmeye devam ettiler ve ardından da olay yerinden kaçarak uzaklaştılar.

17 tane boş kovan bulundu

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri U.V’ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken üç kurşunla yaralandığını tespit etti. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerde 17 tane boş kovan bulundu.



Son Güncelleme: 01.02.2021 21:05
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AvcılarIstanbulGaleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Elektrikli battaniye ile gelen ölüm
Elektrikli battaniye ile gelen ölüm
Küçükçekmece'de beton mikserinin altında kalan kadın hayatını kaybetti,
Küçükçekmece'de beton mikserinin altında kalan kadın hayatını kaybetti,
Gelin, damattan eski sevgilisine son bir defa sarılabilmek için izin istedi!
Gelin, damattan eski sevgilisine son bir defa sarılabilmek için izin istedi!
Düzenli Şubat ayı sosyal medyada gündem oldu
Düzenli Şubat ayı sosyal medyada gündem oldu
Adıyaman Kahta'da iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı!
Adıyaman Kahta'da iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı!
Tekirdağ’da feci kaza! 2 ölü, 4 yaralı
Tekirdağ’da feci kaza! 2 ölü, 4 yaralı

Popüler Haberler

Tövbeler Olsun dizisine katılan yeni isimler belli oldu
Uyanış Büyük Selçuklu Hasan Sabbah ne zaman ve nasıl öldü? Hasan Sabbah gerçek tarihteki hikayesi ve ölüm zamanı
Kıbrıs Ada Kışı oyuncu kadrosu ve dizi konusu
TRT 1 Teşkilat oyuncu kadrosu ve oyuncu karakterleri
Çukur dizisi Yasmin kimdir? Gamze Doğanoğlu'nun hayatı!
2.El araçlar için hangi bankalar kredi verir?
Yasak Elma dizisi Çağatay kimdir? Berk Oktay kimdir, nereli yaşı kaç?
Show TV Kurtlar Vadisi Kaos oyuncu kadrosu ve karakter analizi
Rüyada boğulmak anlamı nedir, neye yorumlanır? boğulmak görme rüyasının tabiri, ne anlama geldiği
Maraşlı dizisi Mahur kimdir? Alina Boz kimdir, nereli yaşı kaç?
Alo 144 neden sürekli meşgul, neden aranmıyor?
TV8 MasterChef Junior ne zaman başlıyor?
Gübretaş kime aittir, kimindir, hangi alanda faaliyet gösteriyor?
E-devlet giriş nasıl yapılır? Edevlet giriş yolları ve şifre alma işlemleri
Ayla filmi nerede çekildi? Ayla filmi konusu, oyuncuları ve fragmanı! Ayla FOX Tv ile ekrana geliyor
Maraşlı dizisinde Dilşad karakterine Melis İşiten hayat veriyor
Maraşlı dizisindeki Firuzan karakteri Kimdir? Rojda Demirer dizideki rolü ve hayatı
Yasak Elma dizisindeki Selin karakteri kimdir? Aylin Veziroğlu nereli, yaşı kaç?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin Zübeyde'si Sezin Akbaşoğulları'nın hayat hikayesi!
Maraşlı dizisi Aziz Türel kimdir? Kerem Atabeyoğlu doğum tarihi
Yasak Elma Sıtkı kimdir? Mehmet Pamukçu gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.