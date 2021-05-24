İstanbul'da işkence ettikleri kişinin videosunu çekip fidye istediler!

İstanbul asayiş şube müdürlüğüne geçtiğimiz hafta bir ihbar mektubu gönderildi. Mektupta, kendilerinin yabancı bir numaradan arandıklarını belirten kanıtla birlikte Nauman Khalid A.'yı kaçırarak işkence edildiğine dair bir video yer alıyordu. Khalid A.'nın at-yaklarından tavana asılarak işkence edildiğine dair görüntülerin yer aldığı video ile birlikte işkencecilerin kendilerinden 15 bin dolar fidye istediklerinin belirtildiği mektup üzerinde olay 'Gasp Büro Amirliği'ne intikal etti.

Gelen ihbar üzerine ortak bir çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ile Gasp Büro Amirliği ekipleri, kaçırılan Khalid A.'nın Kağıthane'de yanına ticari taksiyle gelen 5 kişi tarafından kaçırıldığını tespit etmesinin hemen ardında şüphelilerin kaçırdıkları kişiyi'te bir adrese götürdüklerini belirledi.

Adresi belirlenen eve yapılan baskında ise Nauman Khalid A. kurtarılırken aynı adreste bulunan yine Pakistan uyruklu İspar A.'nın da kaçırıldığı öğrenilmesi sonrası iki rehine sağ olarak kurtarıldı. Olayla bağlantısı oldukları belirlenen 4'ü yabancı uyruklu 2'si Tür 6 şüpheli ekipleri tarafında gözaltına alınırken asayiş şubede yapılan işlemlerin ardında şüphelilerin sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildikleri öğrenildi.