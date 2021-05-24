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İstanbul'da işkence ettikleri kişinin videosunu çekip fidye istediler!

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde Pakistan uyruklu olduğu öğrenilen Nauman Khalid A. (30) isimli kişiyi kaçıran ve daha sonra ayaklarından bağlayarak işkence eden 6 kişi, o anların videosunu çekerek mağdurun ailesine gönderdi. Video karşılığı aileden 15 bin dolar fidye isteyen 4'ü yabancı uyruklu 6 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.

24 Mayıs 2021 Pazartesi 13:47
İstanbul'da işkence ettikleri kişinin videosunu çekip fidye istediler!
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İstanbul asayiş şube müdürlüğüne geçtiğimiz hafta bir ihbar mektubu gönderildi. Mektupta, kendilerinin yabancı bir numaradan arandıklarını belirten kanıtla birlikte Nauman Khalid A.'yı kaçırarak işkence edildiğine dair bir video yer alıyordu. Khalid A.'nın at-yaklarından tavana asılarak işkence edildiğine dair görüntülerin yer aldığı video ile birlikte işkencecilerin kendilerinden 15 bin dolar fidye istediklerinin belirtildiği mektup üzerinde olay 'Gasp Büro Amirliği'ne intikal etti.

Gelen ihbar üzerine ortak bir çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ile Gasp Büro Amirliği ekipleri, kaçırılan  Khalid A.'nın Kağıthane'de yanına ticari taksiyle gelen 5 kişi tarafından kaçırıldığını tespit etmesinin hemen ardında şüphelilerin kaçırdıkları kişiyi Fatih'te bir adrese götürdüklerini belirledi.

Adresi belirlenen eve yapılan baskında ise Nauman Khalid A. kurtarılırken aynı adreste bulunan yine Pakistan uyruklu İspar A.'nın da kaçırıldığı öğrenilmesi sonrası iki rehine sağ olarak kurtarıldı. Olayla bağlantısı oldukları belirlenen 4'ü yabancı uyruklu 2'si Tür 6 şüpheli ekipleri tarafında gözaltına alınırken asayiş şubede yapılan işlemlerin ardında şüphelilerin sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildikleri öğrenildi.


Son Güncelleme: 24.05.2021 13:47
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Anahtar Kelimeler:
IstanbulFatihIşkenceVideoFidye
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