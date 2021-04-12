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İstanbul'da ilk sahur, ilk iftar saat kaçta? İstanbul imsak, sahur, iftar vakti saati

Ramazan ayı 12 Nisan Pazartesi gecesi başlıyor. Vatandaşlar İstanbul’da ilk sahur, ilk iftar saat kaçta ve İstanbul imsak, sahur ve iftar vakti saatini araştırıyor.

12 Nisan 2021 Pazartesi 19:10
İstanbul'da ilk sahur, ilk iftar saat kaçta? İstanbul imsak, sahur, iftar vakti saati
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11 ayın sultanı Ramazan ayı 12 Nisan Pazartesi yani bu akşam başlayacak. Müslümanların bir ay boyunca oruç ibadetini yerine getirmeye başlayacağı mübarek Ramazan ayı bugün başlayacak. 12 Nisan’ı 13 Nisan’a bağlayan gece tüm İslam alemi ilk sahura kalkmış olacak. Bir ay sürecek olan Ramazan ayı 12 Mayısıs günü tamamlanacak.

İstanbul’da ilk sahur vakti 04:50, iftar vakti ise 19:48 olarak açıklandı. İstanbul için 2021 yılı Ramazan imsakiyesi için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

2021 İstanbul Ramazan imsakiyesi için tıklayınız.

İlk iftar Hakkari’de son iftar Edine’de

Ramazan ayında Türkiye’nin en doğusu olarak bilinen il Hakkari ilk iftarın yapılacağı il olarak açıklandı. Son iftar yapılacak il ise ülkenin en batısı Edine oldu.

Ramazan ayının ilk gününde en uzun oruç 15 saat 3 dakika ile Sinop ilinde yapılırken en kısa oruç 14 saat 39 dakikayla Hatay’da olacak.

Ramazan ayının ve oruç tutmanın önemi

Oruç tutmak Allah’ın kullarına emirlerinden biridir. Allah’ın rızası için tutulan oruçlar her Müslümanın yerine getirmesi gereken ibadetlerin başında gelmektedir. Ramazan ayı her zamankinden daha çok ibadet edilmesi gereken, daha çok yardımlaşma ve paylaşma ayıdır.

İslam dünyasında yardımlaşma ve dayanışma ayı olarak anılan bu kutsal ayda tüm Müslümanların bir araya gelerek dayanışma içinde olması istenmektedir. Ayrıca bu kutsal ayda Müslümanlar arasındaki küslükler ve dargınlıklar son bulmalıdır. Nitekim Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuşlardır:

"Ramazan ayı girdiğinde Cennet kapıları açılır, Cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulur." (Buhârî, Bed'ü'l-Halk, 11; Müslim, Sıyâm, 1, 2, 4, 5)




Son Güncelleme: 12.04.2021 19:10
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RamazanİmsakImsakiye2021Istanbul
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