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İstanbul'da iftar kaçta yapılacak? 13 Nisan Salı İstanbul akşam ezanı saati kaç?

Ramazan ayı geldi çattı. Bu mübarek ayın gelmesiyle birlikte iftar saatleri merak edilmeye başlandı. 13 Nisan Salı İstanbul iftar saatleri merak ediliyor. İstanbul’da ne zaman iftar olacak, İstanbul iftar ezanı ne zaman okunacak sorularının yanıtları aranıyor.

13 Nisan 2021 Salı 12:06
İstanbul'da iftar kaçta yapılacak? 13 Nisan Salı İstanbul akşam ezanı saati kaç?
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Ramazan ayının gelmesiyle birlikte dünya genelinde milyonlarca Müslüman dini konuları merak etmeye başladı. Ramazan ayı geldi çattı. Bu mübarek ayın gelmesiyle birlikte iftar saatleri merak edilmeye başlandı. 13 Nisan Salı İstanbul iftar saatleri merak ediliyor. İstanbul’da ne zaman iftar olacak, İstanbul iftar ezanı ne zaman okunacak sorularının yanıtları aranıyor.

Sözlükte kesmek, yarmak, icat etmek ve yaratmak anlamına gelen bir kökten türemiş olan iftar kelimesi, orucunu açmak, oruçlu kişiye orucu açtırmak anlamlarına gelmektedir. Ayrıca orucu bozmak veya hiç oruç tutmamak anlamına da gelir.

Sahabe sözlerine ve hadislere bakacak olursak oruç ile ilgili birçok detay belirtilmiştir. Bazı yerlerde oruç kelimesi iftar kelimesi sahur kelimesinin karşılığı olarak algılanmaktadır. Oruç tutmak İslam’ın beş şartından biridir.

Ramazan ayında Hazreti peygamberin sünnetine bağlı olarak ve bazı kavimlerin kültürel davranışlarına bağlı olarak pek çok gelenek ve adap oluşmuştur. Oruçla ilgili birçok kaynaktan, fıkıh kitaplarından ve hadis kitaplarında çeşitli detaylara ulaşabiliriz.

Âlimler arasında imsak vakti ile alakalı çeşitli görüş farklılıkları ortaya konulabiliyor. Ancak iftar vakti konusunda herhangi bir görüş ayrılığı bulunmuyor. Çünkü Kur’an’da detaylı bir şekilde akşama kadar oruç tutulması gerektiği bildirilmiştir. Orucun güneş battıktan sonra açılması gerektiği belirtilir. Eğer orucun başlangıç ve bitiş saatlerine uygun hareket edilmediği ise oruç kabul olmayacaktır. Güneş battığından emin olmadan iftar etmemek gerekmektedir. Eğer böyle bir durumda iftar ederseniz orucunuz kazaya düşmüş olur.

İftar vaktinin gelmesiyle birlikte oruç tutan kişinin hızlı bir şekilde iftar etmesi tavsiye edilir. Orucun hurma ya da tatlı bir şeyle, su ile açılması tavsiye edilir. Hazreti peygamberimiz akşam namazını kılmadan evvel birkaç tane hurma yiyerek orucunu açmıştır. Hıristiyan ve Yahudilerde iftar vakitleri yavaş bir şekilde yapılırken Müslümanlarda hızlı bir şekilde yapılır.

Oruç açarken dua etmek sünnettir. Çünkü Hazreti peygamber oruç açarken yapılan duanın geri çevrilmeyeceğini ifade eder. İftarda yapılan dua orucun ve ibadetleri güçlendirir. Allah, iftar vaktinde dua eden kişiyi korur. Bundan dolayı iftarda orucunu açarken dua etmek Allah katında seviyemizi arttırır.

Maddi durumu iyi olmayan ve ihtiyaç sahibi olan kişilere iftar yemeği yedirmek çok faydalı bir davranıştır. Allah katında seviyeniz artar. İftar yemekleri zengin ve fakir arasında bir gösteriş yarışına dönüşmemelidir. İhtiyaç sahiplerine iftar sofrası kurmak önemlidir. İslam dininde kardeşlik ve Sosyal dayanışma vardır. Ramazan ayında paylaşmak gereklidir.

İftar Duaları

"Allahım! Senin rızân için oruç tuttum, sana iman ettim, sana güvendim ve senin verdiğin rızıkla orucumu açıyorum; günahlarımı bağışla"

"Oruçluya iftar yemeği veren kimse, oruçlunun sevabında bir eksilme olmadan onun alacağı kadar sevap alır"

"Allahım! Senin rızân için oruç tuttuk, senin verdiğin rızıkla orucumuzu açtık, bizden kabul buyur; çünkü sen her şeyi işiten ve bilensin"

"Allahım! Senin rızân için oruç tuttum, sana iman ettim, sana güvendim ve senin verdiğin rızıkla orucumu açıyorum; günahlarımı bağışla"

İstanbul13 Nisan 2021 İmsakiye




Son Güncelleme: 13.04.2021 12:06
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