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İstanbul'da hareketli saatler! Hastane otoparkında silahlı saldırı!

İstanbul Sultangazi'de ki eğitim ve araştırma hastanesinde gece saatlerinde meydana gelen silahlı saldırıda amca yeğen yaralandı.

27 Ocak 2021 Çarşamba 00:55
İstanbul'da hareketli saatler! Hastane otoparkında silahlı saldırı!
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Hareketli dakikalar İstanbul Sultangazi'de bulunan eğitim araştırma hastanesinde yaşandı.

Gelen bilgilere göre akşam saat:22.30 sularında İstanbul Sultangazi'de bulunan Haseki hastanesinin otoparkında araçlarını çeken S.C isimli amca ve S.C isimli yeğeni araçlarında indikten sonra , 20'li yaşlarda bir genç yanlarına yaklaşarak silahını çekti ve amca yeğene kurşun yağdırdı. 

AMCA YEĞEN BACAKLARIN YARALANDILAR

Kurşunların isabet ettiği amca ve yeğen kanlar içinde kalıp yere yığılırken, saldırgan kayıplara karıştı. İhbar üzerine hastanenin otoparkına çok sayıda polis sevk edildi. Bacaklarından yaralanan amca yeğen ise hemen acil servise kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis silahlı saldırı olay ile ilgili olarak soruşturma başlatırken, kayıplara karışan zanlıyı  arama çalışmaları devam ediyor.

 

 

 



Son Güncelleme: 27.01.2021 00:55
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Anahtar Kelimeler:
IstanbulSilahlı Saldırı
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