İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kısıtlama ve aşı ile ilgili önemli açıklamalar
Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kısıtlama ve aşı...
Sağlık Bakanlığı'ndan yeni düzenleme! O kısıtlamalar kaldırıldı
Son Dakika
Sağlık Bakanlığı'ndan yeni düzenleme! O...
Bakan Koca'dan son dakika 'aşı' açıklaması geldi
Son Dakika
Bakan Koca'dan son dakika 'aşı'...
Aşılamada 2.adım! Huzurevleri ve bakımevlerinde aşı uygulaması başladı
Son Dakika
Aşılamada 2.adım! Huzurevleri ve bakımevlerinde...

İstanbul'da hareketli dakikalar! Kendisini eve kilitledi polis alarma geçti

İstanbul Ataşehir'de yaşayan ve psikolojik problemleri bulunan bir vatandaş kendini eve kilitleyip zarar vermeye çalışınca annesinin aramasıyla polis harekete geçti.

22 Ocak 2021 Cuma 18:10
İstanbul'da hareketli dakikalar! Kendisini eve kilitledi polis alarma geçti
Takip Et:

Kısıtlamaya saatler kala İstanbul Ataşehir'de hareketli dakikalar yaşandı.

İlçede yaşayan ve psikolojik problemleri olduğu iddia edilen bir kişi kriz geçirip kendisini eve kilitledi ve eline geçirdiği bıçakla kendisine zarar verdi. Durumu gören endişelenen anne hemen polisi aradı.

İhbarı alan ekipler Özel Hareket Polis'leri ile evin olduğu mahalleye geldi ve evi ablukaya aldı.

KELEPÇELENEREK GÖZALTINA ALINDI

Operasyon için düğmeye basan ekipler eve girerek, kendisine elinde bıçakla zarar veren kişiyi etkisisiz hale getirdi.

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen şahıs kelepçelenerek gözaltına alındı ve sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

 



Son Güncelleme: 22.01.2021 18:10
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
İSTANBUL ATAŞEHİRPsikolojik Sorunları Olan Kişi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
O ilimizde günlük vaka sayısı 4'e düştü, risk haritası yeşile büründü
O ilimizde günlük vaka sayısı 4'e düştü, risk haritası yeşile büründü
İstanbul'da kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu yüzde 70'ler geçti
İstanbul'da kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu yüzde 70'ler geçti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Bir sonraki zil inşallah okullarda çalacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Bir sonraki zil inşallah okullarda çalacak
Van'da yolcu minibüsü takla attı! Çok sayıda yaralı var
Van'da yolcu minibüsü takla attı! Çok sayıda yaralı var
'Ege hamsisi'ne akın ettiler! 4 saatte tükendi
'Ege hamsisi'ne akın ettiler! 4 saatte tükendi
Bursa'da hasta yakınları dehşet saçmıştı! O anlar kameraya böyle yansıdı
Bursa'da hasta yakınları dehşet saçmıştı! O anlar kameraya böyle yansıdı

Popüler Haberler

Çoçuk yardım parası nereden alınır? 2021 Çoçuk yardım parası ne zaman , ayın kaçında yatar?
Badem göz fiyatları ne kadar? 2021 yılı Badem göz fiyatları
Çiğ köfte markalarının bayilik fiyatları 2021
İBB Halk Süt yardımı nasıl alınır? Halk Süt Yardımı başvuru şartları 2021
Rüyada dondurma yemek görme anlamı nedir, neye yorumlanır? Rüyada dondurma yemek görmek rüyasının tabiri
Belediyede memur olmak için yaş sınırı kaçtır? Belediye memur alımı nasıl olur?
Araç muayenesi öncesinde dikkat edilmesi gerekenler ve Ocak 2021 TÜVTÜRK araç muayene ücreti
Nafaka zammı nasıl hesaplanır? 2021 Nafaka hesaplama tefe tüfe
2020 GSB ve KYK Öğrenim Kredisi/Burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
Rüyada amca görme anlamı nedir, neye yorumlanır? Rüyada amca görmek rüyasının tabiri
Kredi Ret Nedeni 11 Sonucu Ne Anlama Geliyor?
HAKMAR'da Çalışma koşulları ve Saatleri Kaçla Kaç Arasında?
Uzak mesafelere internet erişimi yapmak için ne yapılmalıdır?
Google Stadia’da hangi oyunlar var? Google Stadia Lansman oyunları
Öğretmenler günü kutlama ve tebrik mesajları uzun kısa
Bonkis dizisi oyuncu kadrosu belli oldu! Bonkis karakterleri ve oyuncuların kariyerleri
En kolay kredi veren bankalar ve Kolay kredi alabilmek için gereken şartlar 2021
Erkeklerin kadınlarda beğendiği özellikler nelerdir?
İş yeri açmak isteyen kişilere KOSGEB kredisi imkanı! KOSGEB kredisi şartları
Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifi kredisi 2021 yılı hesaplama tablosu ve örnek ödeme planı
HGS nereden alınır? HGS müşteri hizmetleri telefon numarası ile bakiye sorgulama

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.