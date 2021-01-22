İstanbul'da hareketli dakikalar! Kendisini eve kilitledi polis alarma geçti

Kısıtlamaya saatler kala İstanbul Ataşehir'de hareketli dakikalar yaşandı.

İlçede yaşayan ve psikolojik problemleri olduğu iddia edilen bir kişi kriz geçirip kendisini eve kilitledi ve eline geçirdiği bıçakla kendisine zarar verdi. Durumu gören endişelenen anne hemen polisi aradı.

KELEPÇELENEREK GÖZALTINA ALINDI

İhbarı alan ekipler Özel Hareket Polis'leri ile evin olduğu mahalleye geldi ve evi ablukaya aldı.

Operasyon için düğmeye basan ekipler eve girerek, kendisine elinde bıçakla zarar veren kişiyi etkisisiz hale getirdi.

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen şahıs kelepçelenerek gözaltına alındı ve sorgulanmak üzere karakola götürüldü.