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İstanbul'da güpegündüz çatışma! Müteahhit iki kardeş silahla vuruldu

Bahçelievler'de işyerleri bulunan iki müteahhit kardeş iş yerine 'kiralık yazısını' asmak için geldikleri esnada daha önceden husumetli oldukları binanın olduğu arsanın sahibi tarafından silahlı saldırıyla uğradı.

23 Nisan 2021 Cuma 18:57
İstanbul'da güpegündüz çatışma! Müteahhit iki kardeş silahla vuruldu
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İstanbul Bahçelievler’de öğle saatlerinde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre Zafer Mahallesinde bulunan 5 katlı bir binada müteahhit olduğu öğrenilen Sadık ve kardeşi Sami A. binada bulunan yerlerini kiraya vermek için geldi. Dükkânlarına kiralık yazısını asmak istedikleri esnada, daha önceden aralarında husumet bulunan ve iş yerinin üst katında oturan öte yandan binanın bulunduğu arsanın sahibi Hakan K. ile tartışmaya başladılar. Bir anda başlayan tartışma sonrasında Hakan K. evden aldığı tüfek ile aşağıya inerek, ateş etmeye başladı. Ateş sonucunda Sami A. kafasından ve Sadık A. da kolundan yaralandı. Yaralanan Sadık A. yanında bulunan silahı yaralı bir halde sağa sola ateş etmeye başladı. Yaşanan olayın ardından sesleri duyan çevre sakinleri olayı hemen polise ihbarda bulundu. Yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri intikal etti. Sağlık ekipleri tarafından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Silahlı saldırıyı gerçekleştiren saldırgan Hakan K. elinde silahı ile apartman içerisinde yakalanarak polis merkezine götürüldü.

‘MAL SAHİBİ İLE KAVGALILAR’

Olayı görenler, kardeşler ile Hakan K.’nın önceden husumetli olduklarını ve mülklerine geldiklerinde aralarında tartışma çıktığını ve Hakan K.’nın etrafa silah ile ateş açtığını söyledi. Mal sahibi silahı ile sıkmaya başlayınca kardeşini vurduğunu ve ağabeyi de içeri sıktı ama silahı tutukluluk yapınca etkili olmadığını anlattı. Öte yandan kardeşlerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

‘KANLAR İÇİNDE YATIYORDU’

Olayı gören bir kişi ise Camiden dönerken olanları gördüğünü kardeşlerin kanlar içerisinde yerde yattığını gördüğünün anlattı.

KORKU DOLU ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Sokak ortasında yaşanan  o korku dolu anlar ise çevredekilerin cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, yaralı Sadık A.'nın silahlı bir şekilde uzaklaşması ve saldırgan Hakan K.'nin gözaltına alınması yer alıyor.




Son Güncelleme: 23.04.2021 18:57
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Anahtar Kelimeler:
Bahçelievlerçatışma
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