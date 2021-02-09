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İstanbul’da görülen fırtına Boğaz’da dev dalgalara yol açtı

İstanbul’da bugün meydana gelen fırtına sonucunda Boğaz’da dev dalgalar meydana geldi. Fırtına sebebiyle İstanbul’da bir sürü yapı hasar gördü.

09 Şubat 2021 Salı 18:49
İstanbul’da görülen fırtına Boğaz’da dev dalgalara yol açtı
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İstanbul’da akşam saatlerinde başlayan fırtına ile birlikte çoğu ilçede birçok hasar meydana geldiği görüldü. Başlarda hafif yağmur ile başlayan fırtına saatler ilerledikçe daha da kuvvetlendi. Ağaçları ve çatıları yerlerinden söken kuvvetli fırtına sonucu birçok araba ve dükkân hasar gördü. Gece boyunca İstanbul halkını tedirgin eden fırtına hala gücünü göstermekte. Kuvvetlenen fırtına İstanbul Boğazı’nda devasa dalgaların oluşmasına yol açtı. Boğaz’da uzun süredir bu derece büyüklükte dalgaların görülmediği aktarıldı. 



Son Güncelleme: 09.02.2021 18:49
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Anahtar Kelimeler:
IstanbulFırtınaIstanbul BoğazıDevasa Dalga
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