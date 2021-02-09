İstanbul’da görülen fırtına Boğaz’da dev dalgalara yol açtı

’da akşam saatlerinde başlayanile birlikte çoğu ilçede birçok hasar meydana geldiği görüldü. Başlarda hafif yağmur ile başlayan fırtına saatler ilerledikçe daha da kuvvetlendi. Ağaçları ve çatıları yerlerinden söken kuvvetli fırtına sonucu birçok araba ve dükkân hasar gördü. Gece boyunca İstanbul halkını tedirgin eden fırtına hala gücünü göstermekte. Kuvvetlenen fırtına İstanbul Boğazı’ndaların oluşmasına yol açtı. Boğaz’da uzun süredir bu derece büyüklükte dalgaların görülmediği aktarıldı.