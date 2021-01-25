İstanbul'da gerçekleşen korkunç kazada 7 kişi yaralandı

Akşam saatlerinde Küçükçekmece Atakent Mahallesinde meydana gelen kazada iddialara göre otomobil sürücüsü İkitelli Caddesi üzerinde seyir halindeyken ani bir manevra hareketiyle sağdaki çıkış yoluna direksiyon kırdı. Sağ şeritte ilerlemekte olan içerisinde yolcuların olduğu bir minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle bir anda savrulan minibüs de refüjdeki MOBESE direğine çarparak durabildi. Yaşanan kazada minibüs içerisinde bulunan 7 yolcu hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Minibüs içerisinde bulunan yaralıların tedavileri olay yerinde yapıldı. Tedavi edilen yaralı yolcular tedbir amaçlı hastanelere kaldırıldı. Olay yerinde güvenlik önlemleri olunurken kaza yapan minibüsün bölgeden kaldırılma işlemi uzun sürdü. Büyük hasar gören minibüs yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrası kaza bölgesinden kaldırıldı. Polisin kazayla ilgili çalışması devam ederken olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.