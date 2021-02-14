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İstanbul'da fuhuş operasyonu için düğmeye basıldı! Çetenin elebaşı ile beraber çok sayıda gözaltı...

İstanbul’da yabancı uyruklu kadınları fuhuş yapmaya zorladıkları söylenen çeteye yönelik yapılan baskın kapsamında 27 kişi gözaltına alındı. Çetenin elebaşı olduğu söylenen Anna K.’nın da içlerinde yer aldığı 5 şahıs, fuhuş yaptırdığı belirlenen yabancı uyruklu 10 kadınla müşteri olarak bulunan 12 kişi şahıs gözaltına alındı.

14 Şubat 2021 Pazar 12:26
İstanbul'da fuhuş operasyonu için düğmeye basıldı! Çetenin elebaşı ile beraber çok sayıda gözaltı...
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Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak ve Kumar Büro Amirliği tarafından fuhuş çeteleri doğrultusunda operasyonlar için düğmeye basıldı. Polis ekipleri, 10 Şubat gününde Şişli, Beyoğlu, Beşiktaş ve Kağıthane’de 11 farklı adrese eş zamanlı olarak baskın düzenledi.

Operasyonda çetenin elebaşı olduğu tespiti yapılan Anna K.'nın da içlerinde yer aldığı 5 şahıs gözaltına alındı. Müşteri olduğu belirtilen 12 kişiyse polis merkezinde ifadesinin alınması sonrasında serbest bırakıldı.

Eviç içerisinde yapılan aramada 7 cep telefonu, 7 sim kart, çalışan mağdur kişilerim adları yazılı olan ve hesap defteri olarak kullanılan iki not defteri, 400 dolar ve  350 Euro’ya el konuldu.

Yakalanarak gözaltına alınan yabancı uyruklu Anna K. ve 3 şahıs tutuklu olarak cezaevine gönderildi, 1 şüpheliyse adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Şahısların, sadece işadamlarına kadın gönderdiği ve kadınların profesyonel fotoğraflarını çekerek katalog haline getirdikleri bildirilirken, fuhuş yaptırıldığı belirlenen Ukrayna uyruklu 10 kadınaysa gerekli işlemlerin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi. 



Son Güncelleme: 14.02.2021 12:26
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