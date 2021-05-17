İstanbul'da feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Ortalığın savaş alanına döndüğü feci trafik kazası gece geç saatlerde İstanbul Esenyurt'ta yaşandı.

Gelen bilgilere göre ismi henüz öğrenilmeyen bir sürücü aracıyla hareket halindeyken, dikkatsizlik sonucu aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yolda savruldu ilk olarak manava sonrasında ise restorana girerek durabildi. Maddi hasarın meydana geldiği, ortalığı savaş alanına döndüğü trafik kazasında, çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis ve 112 sağlık personeli sevk edildi.

yerine gelen ekipler, ehliyetsiz olduğu tespit edilen ve yaralanan sürücüyü yapılan ilk müdahaladen sonra hastaneye kaldırdı.Kaza sırasında restoran ve manavda kimsenin bulunmaması olası faciayı önledi.

Öte yandan yapılan incelemelerde aracın kiralık olduğu ve sürücünün ehliyetinin olmadığı tespit edilirken, kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.