İstanbul'da evinde bıçaklanan yaşlı kadını öldüren zanlı tanıdık çıktı

Esenler Fatih Mahallesi'ndeki evinde dün ölü olarak bulunan 68 yaşındaki Neriman Kıvrak cinayeti polis tarafından araştırılırken yeni bilgilere ulaşıldı. Soruşturmayı yürüten Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Şube Amirliği ekipleri olay günü çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. İncelenen görüntüler sonucunda cinayetle ilgili Cemal Ş. İsimli 64 yaşındaki şahıs yakalandı. Yakalanan şüphelinin cezaevi firarisi olduğu ve hakkında kesinleşmiş 6 yıl hapis cezası olduğu bilgilerine ulaşıldı.

Diğer yandan şüpheli Cemal Ş. ile öldürülen yaşlı kadının tanışık oldukları ve daha önce bilinmeyen bir sebeple aralarında tartışma yaşandığı öğrenildi. Şüpheli Cemal Ş. Sorgusunda cinayeti itiraf etti. .Yakalanan Cemal Ş.’nin 5 ayrı suçtan arandığı öğrenildi.

Gerçekleşen cinayette vücudunun çeşitli bölgelerinde bıçak darbeleri ile öldürülen yaşlı kadının otopsisi tamamlanarak cenazesi ailesine teslim edildi. İkindi namazının ardından yaşlı kadının cenazesi defnedildi.

