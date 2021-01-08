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İstanbul'da evinde bıçaklanan yaşlı kadını öldüren zanlı tanıdık çıktı

Esenler'de evinde 68 yaşında bıçaklanarak öldürülen Neriman Kıvrak'ın katil zanlısı cezaevi firarisi 64 yaşındaki Cemal Ş. olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan Cemal Ş.'nin yaşlı kadını tanıdığı ve bir süre önce tartıştıkları öğrenildi.

08 Ocak 2021 Cuma 10:05
İstanbul'da evinde bıçaklanan yaşlı kadını öldüren zanlı tanıdık çıktı
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Esenler Fatih Mahallesi'ndeki evinde dün ölü olarak bulunan 68 yaşındaki Neriman Kıvrak cinayeti polis tarafından araştırılırken yeni bilgilere ulaşıldı. Soruşturmayı yürüten Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Şube Amirliği ekipleri olay günü çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. İncelenen görüntüler sonucunda cinayetle ilgili Cemal Ş. İsimli 64 yaşındaki şahıs yakalandı. Yakalanan şüphelinin cezaevi firarisi olduğu ve hakkında kesinleşmiş 6 yıl hapis cezası olduğu bilgilerine ulaşıldı.

Diğer yandan şüpheli Cemal Ş. ile öldürülen yaşlı kadının tanışık oldukları ve daha önce bilinmeyen bir sebeple aralarında tartışma yaşandığı öğrenildi. Şüpheli Cemal Ş. Sorgusunda cinayeti itiraf etti. .Yakalanan Cemal Ş.’nin 5 ayrı suçtan arandığı öğrenildi. 

Gerçekleşen cinayette vücudunun çeşitli bölgelerinde bıçak darbeleri ile öldürülen yaşlı kadının otopsisi tamamlanarak cenazesi ailesine teslim edildi. İkindi namazının ardından yaşlı kadının cenazesi defnedildi.



Son Güncelleme: 08.01.2021 10:05
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IstanbulCenaze
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