İstanbul'da emek fırınında asansör kazası! 1 kişi öldü, 1 yaralı var

Yabancı uyruklu bir işçinin hayatını kaybettiği asansör kazası öğlen saatlerinde İstanbul Sultangazi'de faaliyet gösteren bir fırında meydana geldi.

Öğlen saatlerinde ekmek fırınında üretim için çalışan iki kişi malzeme taşıma için fırın içindeki asansöre bindi. Asasör hareket ettiği sırada halat koptu ve asansör yere çakıldı.

1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı

Durumun ihbar edilemesiyle birlikte olay yerine 112 sağlık ekipleri, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Fırına gelen ekipler yaptıkları ilk incelemede fırında işçi olarak çalışan yabancı uyruklu bir kişinin hayatını kaybettiğini, diğer işçinin ise ağır yaralandığını tespit etti.

Ağır yaralanan Tayfun A. tedavi için hastaneye kaldırılırken, yabancı uyruklu J.N'nin cansız bedeni morga kaldırıldı.

Polis olay kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatırken, fırın mühürlendi.