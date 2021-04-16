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İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler; 16 Nisan Cuma İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

Vatandaşlar 16 Nisan günü İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mı? Hangi semtlerde elektrik olmayacak sorularının yanıtını merak ediyor. 16 Nisan günü Arnavutköy'ün bazı bölgelerinde elektrik kesintisi olacak.

16 Nisan 2021 Cuma 00:35
İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler; 16 Nisan Cuma İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
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16 Nisan gününde İstanbul’a bağlı Anavutköy ilçesinin Fatih, Nevin, Aksungur, Emrullah, Tunahan, Binay ve birkaç sokağında daha elektrik kesintisi uygulanacak. 16 Nisan gününde Boğaziçi Elektrik Dağıtım’ın yaptığı duyuruya göre bazı yerlerde belli bir süre elektrik olmayacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım’ın yaptığı duyuruya göre elektrik kesintisinin yaşanacağı yerler:

16 Nisan elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler hangileri?

Anavutköy

NO: 3487319

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilçesi MERKEZ MUSTAFA KEMAL PAŞA Mahallesi AKSUNGUR, BİNAY, CANSEVER, EMRULLAH, FATİH, NEVİN, TUNAHAN, ÜRGÜP Sokakları’nda:

16/04/2021 10:00 - 16/04/2021 16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



Son Güncelleme: 16.04.2021 00:35
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Anahtar Kelimeler:
IstanbulElektrikKesinti
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