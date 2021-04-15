İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ; 15 Nisan 2021 Perşembe İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

Boğaziçi Elektrik Dağıtım tarafından yapılan duyuruya göre 15 Nisan 2021 Perşembe günü Anavutköy’ün bazı mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Anavutköy ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak olan mahalleler ve sokaklar aşağıda yer alıyor.

Anavutköy

NO: 3485340

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilçesi MERKEZ HADIMKÖY Mahallesi DR. MİTHAT MARTI sokak bölgelerinde 15/04/2021 04:30:00 - 15/04/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3485344

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilçesi HADIMKÖY Mahallesi sokak bölgelerinde 15/04/2021 06:00:00 - 15/04/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3485486

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilçesi MERKEZ-DURSUNKÖY Mahallesi AĞIL BAYIR, BASİR, BİLGEALP, DERE YATAĞI, DURSUNKÖY, DURSUNKÖY-BAKLALI, DURSUNKÖY-BOYALIK, DURSUNKÖY-YASSIÖREN, EFE, ENDÜLÜS, GÖZTEPE, HADIMKÖY-DURSUNKÖY, KORAL, SALMAN, SARI ÇİĞDEM, SAĞLIK, SEYYİD, UYGUR, ÇİTLEMBİK, ÖZÇETİN Sokak TAYAKADIN Mahallesi AKINCILAR Sokak bölgelerinde 15/04/2021 10:00:00 - 15/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3485484

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMAL PAŞA Mahallesi AYDOĞAN, BİNAY, CANSEVER, DEVELİ, ESKİ EDİRNE ASFALTI, HIDIR, SEYYAH, SİMA, YAZGÜLÜ, ÇALIŞ Sokak bölgelerinde 15/04/2021 10:00:00 - 15/04/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.