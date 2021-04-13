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İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler; 13 Nisan Salı İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek, kesinti ne kadar sürecek?

Türkiye’nin ve dünyanın en büyük şehirlerinden biri olan İstanbul’da elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul’da yaşayan vatandaşlarımız 13 Nisan Salı hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını merak ediyor.

13 Nisan 2021 Salı 13:56
İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler; 13 Nisan Salı İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek, kesinti ne kadar sürecek?
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İstanbul’da elektrik kesintisi yaşanacak. Türkiye’nin ve dünyanın en büyük şehirlerinden biri olan İstanbul’da elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul’da yaşayan vatandaşlarımız 13 Nisan Salı hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını merak ediyor.

İstanbul’da Boğaziçi Elektrik Dağıtım (BEDAŞ) elektrik faaliyetlerini sürdürmektedir. BEDAŞ’tan yapılan açıklamalara göre İstanbul’da farklı ilçelerde bir süreliğine elektrik kesintileri yaşanacak. Vatandaşlarımız hangi ilçelerde elektrik kesileceğini, elektriğin ne zaman geleceğini merak etmeye başladı.

İstanbul’da Elektrik Kesilecek İller

Anavutköy

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce -KARAAĞAÇ mahallesi sokak bölgelerinde 13/04/2021 00:00:00 - 13/04/2021 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce -KARAAĞAÇ mahallesi sokak bölgelerinde 13/04/2021 02:00:00 - 13/04/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce -KARAAĞAÇ mahallesi sokak bölgelerinde 13/04/2021 04:00:00 - 13/04/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.




Son Güncelleme: 13.04.2021 13:56
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IstanbulElektrik
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