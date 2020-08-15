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İstanbul'da eğlenceler tüm uyarılara rağmen yat partilerine dönüşüyor

Yaşanan korona virüs pandemi sürecini atlatabilmek için kapatılan eğlence mekanları tüm uyarı ve cezalara rağmen yat partilerine dönüştü.

15 Ağustos 2020 Cumartesi 10:46
İstanbul'da eğlenceler tüm uyarılara rağmen yat partilerine dönüşüyor
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Küresel çapta yaşanan korona virüs vakalarının ülkemizde kendini iyice hissettirmesinden sonra bir takımı kısıtlamalar getirilmişti. Bu kısıtlamalardan bazıları ise kalabalık toplulukların oluşmasının ve hastalığı yayılmasını engellemek için eğlenme mekanlarının geçici olarak kapatılmasıydı.

Ancak özellikle megaken İstanbul'da eğlence mekanlarının kapatılmasıyla birlikte kural tanımaz ve umursama organizatör ve kişiler parti ve eğlenceler için başka yollara yöneldi.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan tüm uyarı ve cezai işlemlere rağmen yat partilerinin önüne geçilemiyor.

Normalleşme ile birlikt Boğaz ve Haliçte maske ve sosyal mesafenin hiçe sayıldığı yat parti görüntüleri sosyal medyada dolaşmaya devam ediyor.


Hatta bazı organizatörler virüsü yok sayıp yatlarda dansöz partilerine bile başladığı görüntüler sanal alemde tepki çekmeye devam ediyor.

İstanbul'da ekipler ise gece gündüz kara ve denizde denetimlerini sürdürüyor.

 



Son Güncelleme: 15.08.2020 10:46
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Anahtar Kelimeler:
Istanbul Yat Partileri
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