İstanbul'da depoda yangın faciası! 4 kişi can verdi

4 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciası dün İstanbul Anavutköy'de bir binanın bodrum katında yaşandı.

Dün öğlen saatlerinde ilçede bulunan ve bir iş yerinin deposu olarak kullanılan bir apartmanın bodrum katında henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Alevlerin binanın girişinden yükseldiğini gören mahalleli durumu hemen polis ve 112 sağlık personeline bildirdi. Ekipleri kısa süre içinde olay yerinde ulaştı ve söndürme çalışmalarına başladı.

4 kişi yanarak can verdi

Bu esnada içeriden kendi imkanlarıyla dışarıya çıkan bir çalışan, yanan deponun içinde yabancı uyruklu 4 kişinin olduğunu ekiplere bildirdi.Yangını kısa süre içinde kontrol altına alan ekipler, daha sonra yanan katta arama çalışmaları yaptı.Ekipler kısa süre sonra 4 kişinin cansız bedenlerine ulaştı. Yapılan savcılık incelemesinden sonra 4 kişinin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Polis ekipleri depoda olay yeri inceleme yaptı.Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.