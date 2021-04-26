İstanbul'da depoda yangın faciası! 4 kişi can verdi

4 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciası dün İstanbul Anavutköy'de bir binanın bodrum katında yaşandı.
Dün öğlen saatlerinde ilçede bulunan ve bir iş yerinin deposu olarak kullanılan bir apartmanın bodrum katında henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Alevlerin binanın girişinden yükseldiğini gören mahalleli durumu hemen polis ve 112 sağlık personeline bildirdi. Ekipleri kısa süre içinde olay yerinde ulaştı ve söndürme çalışmalarına başladı.
4 kişi yanarak can verdi
Polis ekipleri depoda olay yeri inceleme yaptı.Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Son Güncelleme: 26.04.2021 14:04