İstanbul'da denizden bir erkek cesedi çıkarıldı

Akşam saatlerinde yaşanan olaydaSahili'nde denizde hareketsiz bir kişinin yattığı ihbarı polis ekiplerine iletildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kıyıya 25-30 metre uzaklıkta olan cesedi denizden çıkarmak için deniz polislerinden yardım istendi. Deniz polisinin yardımıyla kısa bir süredePendik Marina'ya çıkarıldı. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde cesedin 60 yaşındaki Servet Celep’e ait olduğu belirlendi. Cansız beden yapılan incelemelerin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.