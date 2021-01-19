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İstanbul'da denizden bir erkek cesedi çıkarıldı

Akşam saatlerinde İstanbul Pendik'te denizde hareketsiz şekilde yatan bir kişinin bulundu. Polis ekipleri aranarak cansız beden denizden çıkarıldı.

19 Ocak 2021 Salı 21:55
İstanbul'da denizden bir erkek cesedi çıkarıldı
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Akşam saatlerinde yaşanan olayda Pendik Sahili'nde denizde hareketsiz bir kişinin yattığı ihbarı polis ekiplerine iletildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kıyıya 25-30 metre uzaklıkta olan cesedi denizden çıkarmak için deniz polislerinden yardım istendi. Deniz polisinin yardımıyla kısa bir sürede ceset Pendik Marina'ya çıkarıldı. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde cesedin 60 yaşındaki Servet Celep’e ait olduğu belirlendi. Cansız beden yapılan incelemelerin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı. 



Son Güncelleme: 19.01.2021 21:55
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Anahtar Kelimeler:
IstanbulPendikCeset
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