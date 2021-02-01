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İstanbul'da dehşet dolu anlar! Sokak ortasında kurşun yağdırdılar

İstanbul Kağıthane'de yaşanan olayda sabah saatlerinde işe gitmekte olan bir kişi husumetli olduğu kişiler tarafından kurşunlandı.Zanlılara havaya ateş açarak kayıplara karıştı.

01 Şubat 2021 Pazartesi 12:14
İstanbul'da dehşet dolu anlar! Sokak ortasında kurşun yağdırdılar
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Dehşet dolu anlar sabah erken saatlerde İstanbul Kağıthane'de yaşandı.

OTOMOBİLLE GELİP KURŞUN YAĞDIRDILAR

Sabah işe gitmek için evinden çıkan ve sokakta ilerleyen bir kişi, daha önceden husumetli olduğu tahmin edilen kişiler tarafından kurşunlandı. Araç içinde yaklaşan şüpheli şahıslar yolda yürüyen ve ismi açıklanmayan bir kişiye silahla saldırı düzenledi.

Bu esnada olay yerinden tesadüfen geçen kişiler sağa sola kaçarak kurşunlardan kurtuldu. Araç içindeki kişiler daha sonra havaya silah sıkarak olay yerinden kaçtı. Kurşunların hedefi olan kişi ise yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık personeli 4 kurşun ile yaralanan genci yapılan ilk müdaheleden sonra hastaneye kaldırdı.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatan polis, kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.



Son Güncelleme: 01.02.2021 12:14
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Anahtar Kelimeler:
IstanbulSilahlı Saldırı
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