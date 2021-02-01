İstanbul'da dehşet dolu anlar! Sokak ortasında kurşun yağdırdılar

Dehşet dolu anlar sabah erken saatlerde İstanbul Kağıthane'de yaşandı.
OTOMOBİLLE GELİP KURŞUN YAĞDIRDILAR
Sabah işe gitmek için evinden çıkan ve sokakta ilerleyen bir kişi, daha önceden husumetli olduğu tahmin edilen kişiler tarafından kurşunlandı. Araç içinde yaklaşan şüpheli şahıslar yolda yürüyen ve ismi açıklanmayan bir kişiye silahla saldırı düzenledi.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık personeli 4 kurşun ile yaralanan genci yapılan ilk müdaheleden sonra hastaneye kaldırdı.
Olayla ilgili olarak soruşturma başlatan polis, kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.
Son Güncelleme: 01.02.2021 12:14