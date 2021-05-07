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İstanbul'da Cumartesi günü hangi pazarlar açık olacak? 8 Mayıs pazar kurulacak yerler tam listesi

Tam kapanma sürecinden yayınlanan genelge içerisinde pazarlar hakkında yer alan maddede pazarların hafta da 1 kez kurulumuna izin verilmesi kararı alındı. Bu karar üzerine vatandaşların merakla beklediği cumartesi günleri pazarların hangi semtte kurulacağı oldu. Her semtte belirli Pazar yerlerin açılma kararı üzerine 8 Mayıs Cumartesi günü kurulacak olan Pazar listesi işte haberimizde

07 Mayıs 2021 Cuma 20:49
İstanbul'da Cumartesi günü hangi pazarlar açık olacak? 8 Mayıs pazar kurulacak yerler tam listesi
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Koronavirüs tedbirleri amacıyla Türkiye geneli tam kapanmaya girmesiyle her sektörde değişiklik söz konusu oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge de pazarların hafta da bir kez kurulmasına karar verildi. Bu gün Cumartesi olarak belirlenmesi üzerine saat 10.00-17.00 saatleri arası pazarların açık olacağı duyuruldu.

Cumartesi günü İstanbul’da hangi pazarlar açık?

Alınan kararlar doğrultusunda vatandaşlar kurulacak pazar yerlerini merak ediyor. merakların giderilmesi için İstanbul Umum Pazarcılar Esnaf Odası tarafından açıklama geldi. İşte cumartesi günü kurulacak pazar yerleri;

AVRUPA YAKASI'NDA AÇILACAK PAZAR YERLERİ

ARNAVUTKÖY

• Hadımköy Toki 4.Etap Pazartesi Pazarı,

• Anavutköy (İslambey Mahallesi) Pazartesi Pazarı,

• Haraççı Pazartesi Pazarı,

• Anavutköy Salı Pazarı,

• Taşoluk Salı Pazarı,

• İmrahor Mahallesi Çarşamba Pazarı,

• Bolluca Çarşamba Pazarı,

• Hadımköy Çarşamba Pazarı,

• Anavutköy (Nene Hatun Mahallesi) Çarşamba Pazarı,

• Taşoluk Toki Perşembe Pazarı,

• Anavutköy Perşembe Pazarı,

• Haraççı Cuma Pazarı,

• Boğazköy Cuma Pazarı,

• Bolluca Cumartesi Pazarı,

• Durusu Cumartesi Pazarı,

• Hadımköy Cumartesi Pazarı,

• Deliklikaya Cumartesi Pazarı,

• Anavutköy Cumartesi Pazarı,

• Boğazköy Pazar Pazarı,

• Hadımköy Ömerli Pazar Pazarı,

• Anavutköy Pazar Pazarı,

AVCILAR

• Firüzköy Pazartesi Pazarı,

• Üniversite Salı Pazarı,

• Merkez Çarşamba Pazarı,

• Gümüşpala Perşembe Pazarı,

• Yeşilkent Perşembe Pazarı,

• Tahtakale Perşembe Pazarı,

• M.K.Paşa Cuma Pazarı,

• Ambarlı Siteler Cumartesi Pazarı,

• Cihangir (İgs) Cumartesi Pazarı,

• Firüzköy Cumartesi Pazarı,

• Denizköşkler (Şükrü Bey) Pazar Pazarı,

• Yeşilkent Pazar Pazarı,

BAHÇELİEVLER

• Kocasinan (Üçevler) Çarşamba Pazarı,

• Kocasinan Cuma Pazarı,

• Yenibosna Cumartesi Pazarı,

• Zafer Mahallesi Pazar Pazarı,

• Şirinevler Pazar Pazarı,

BAĞCILAR

• Fevziçakmak Çarşamba Pazarı,

• Çınar Mahallesi Perşembe Pazarı,

• Demirkapı Cuma Pazarı,

• Yıldıztepe Cuma Pazarı,

• Evren Cumartesi Pazarı,

• Yüzyıl Cumartesi Pazarı,

• Göztepe Cumartesi Pazarı,

• Barbaros Cumartesi Pazarı,

• Yavuzselim Cumartesi Pazarı,

• Güneşli Pazar Pazarı,

BAKIRKÖY

• Osmaniye Salı Pazarı,

• Yeşilköy Çarşamba Pazarı,

• Yenimahalle Perşembe Pazarı,

• Çırpıcı Cumartesi Pazarı,

• Şenlikköy Pazar Pazarı,

BAŞAKŞEHİR

• Kayaşehir Pazartesi Pazarı,

• Güvercintepe Pazartesi Pazarı,

• Bahçeşehir (Pazartürk) Salı Pazarı,

• Şahintepe Salı Pazarı,

• Güvercintepe Çarşamba Pazarı,

• Başakşehir Perşembe Pazarı,

• Ziya Gökalp Cuma Pazarı,

• Kayaşehir Cuma Pazarı,

• Merkez Cumartesi Pazarı,

• Bahçeşehir Cumartesi Pazarı,

BAYRAMPAŞA

• Bereç - Cicoz Yolu Pazartesi Pazarı,

• Kocatepe Mega Center Çarşamba Pazarı,

• Altıntepsi Perşembe Pazarı,

• Yıldırım Cuma Pazarı,

• Kocatepe Mega Center Cumartesi Pazarı,

BEŞİKTAŞ

• Anavutköy Salı Pazarı,

• Levent Salı Pazarı,

• Ortaköy Çarşamba Pazarı,

• Ulus Perşembe Pazarı,

• Dikilitaş Perşembe Pazarı,

• Cumartesi Cumartesi Pazarı,

BEYLİKDÜZÜ

• İhlas Marmara Salı Pazarı,

• Beylik Pazar Pazarı,

• Yakuplu Perşembe Pazarı,

• Gürpınar Cuma Pazarı,

• Organik Pazar Cumartesi Pazarı,

• Yakuplu Pazar Pazar Pazarı,

• Kavaklı Pazar Pazarı,

BEYOĞLU

• Arabacılar Pazartesi Pazarı,

• Kulaksız Salı Pazarı,

• Kalaycıbahçe Çarşamba Pazarı,

• Piyale Paşa Perşembe Pazarı,

• Bademlik Perşembe Pazarı,

• Kasım Paşa Cuma Pazarı,

• Önektepe Cumartesi Pazarı,

• Yenişehir (Dolapdere) Pazar Pazarı,

• Çıksalın Pazar Pazarı,

BÜYÜKÇEKMECE

• Tepecik Pazartesi Pazarı,

• Dizdariye Salı Pazarı,

• Güzelce Çarşamba Pazarı,

• Muratçeşme Çarşamba Pazarı,

• Türkoba Perşembe Pazarı,

• Tepecik Perşembe Pazarı,

• Pazaroba (Mimaroba) Cuma Pazarı,

• Kumburgaz Cuma Pazarı,

• Büyükçekmece (Fatih Kemerdere) Cumartesi Pazarı,

• Mimarsinan Cumartesi Pazarı,

• Çakmaklı Cumartesi Pazarı,

• Celaliye-Kamiloba Cumartesi Pazarı,

ÇATALCA

• Merkez Perşembe Pazarı,

ESENLER

• Kazım Karabekir Pazartesi Pazarı,

• Havaalanı Mahallesi Salı Pazarı,

• M.Sinan Mahallesi (Fevzi Çakmak) Salı Pazarı,

• Nine Hatun (Üçyüzlü) Çarşamba Pazarı,

• Kemer (Fevzi Çakmak) Çarşamba Pazarı,

• Turgut Reis Mahallesi (Tepe) Perşembe Pazarı,

• Tuna (Karabayır) Cuma Pazarı,

• Fatih Mahallesi (Üçyüzlü) Cuma Pazarı,

• Menderes Mahallesi Cumartesi Pazarı,

• Namık Kemal Cumartesi Pazarı,

• Oruç Reis Pazar Pazarı,

• Havaalanı Pazar Pazarı,

ESENYURT

• Yenikent Kapalı Çarşamba Pazarı,

• Yunus Emre Akçaburgaz Kapalı Perşembe Pazarı,

• İncirtepe Açık Perşembe Pazarı,

• Talatpaşa Kapalı Cuma Pazarı,

• Kıraç Açık Cuma Pazarı,

• Orhangazi Açık Cuma Pazarı,

• Beygah Kapalı Cumartesi Pazarı,

• Önek Açık Cumartesi Pazarı,

• Mehterçeşme Açık Pazar Pazarı,

EYÜP

• Yeşilpınar Pazartesi Pazarı,

• Silahtar Salı Pazarı,

• Kemerburgaz Salı Pazarı,

• Topçular Salı Pazarı,

• Karadolap Çarşamba Pazarı,

• Rami Perşembe Pazarı,

• Göktürk Perşembe Pazarı,

• Esentepe Perşembe Pazarı,

• Otakçılar Perşembe Pazarı,

• İslambey Cuma Pazarı,

• Parseller (Çırçır) Cuma Pazarı,

• Yeşilpınar Cumartesi Pazarı,

• Güzeltepe Cumartesi Pazarı,

• Defterdar Cumartesi Pazarı,

• Alibeyköy Pazar Pazarı,

• Akşemsettin Pazar Pazarı,

FATİH

• Unkapanı Pazartesi Pazarı,

• Karagümrük Pazartesi Pazarı,

• Şehremini Salı Pazarı,

• Kocamustafapaşa Cumartesi Pazarı,

GAZİOSMANPAŞA

• Yeni Mahalle (Paşa Mahallesi) Pazartesi Pazarı,

• 500 Evler Salı Pazarı,

• Karayolları Salı Pazarı,

• Bağlarbaşı Çarşamba Pazarı,

• Barboros Hayrettin Paşa Mahallesi Perşembe Pazarı,

• Kazım Karabekir Mahallesi Perşembe Pazarı,

• Karlıtepe - Yaylabaşı Cuma Pazarı,

• Küçükköy Cumartesi Pazarı,

• Karadeniz Mahallesi Pazar Pazarı,

• Dörtyol Pazar Pazarı,

GÜNGÖREN

• Camlıkahve (Mareşal Çakmak) Pazartesi Pazarı,

• Gençosman Pazartesi Pazarı,

• Gençosman Salı Pazarı,

• Haznedar Merkez Perşembe Pazarı,

• Merkez Cuma Pazarı,

• Tozkoparan Cumartesi Pazarı,

• Merter Pazar Pazarı,

• Güneştepe Pazar Pazarı,

KAĞITHANE

• Gürsel Pazartesi Pazarı,

• Çeliktepe Pazartesi Pazarı,

• Hamidiye Pazartesi Pazarı,

• Nurtepe Çarşamba Pazarı,

• Sanayi Mahallesi Perşembe Pazarı,

• Gazhane Cuma Pazarı,

• Gültepe Cuma Pazarı,

• Çağlayan Dere Cumartesi Pazarı,

• Seyrantepe Pazar Pazarı,

SARIYER

• Demirciköy Pazartesi Pazarı,

• Reşitpaşa Salı Pazarı,

• Kozdere Ptt Evleri Salı Pazarı,

• Bahçeköy Kemer Salı Pazarı,

• Zekeriyaköy Salı Pazarı,

• Sarıyer Merkez Çarşamba Pazarı,

• Bahçeköy Çarşamba Pazarı,

• Ayazağa Merkez Çarşamba Pazarı,

• Ömürtepe Perşembe Pazarı,

• Koru Perşembe Pazarı,

• Çayırbaşı Cuma Pazarı,

• Yeniköy Cuma Pazarı,

• Kilyos Cuma Pazarı,

• İstinye Dereiçi Cumartesi Pazarı,

• Rumeli Hisarüstü Cumartesi Pazarı,

• Rumeli Kavak Cumartesi Pazarı,

• Kasapçayırı Cumartesi Pazarı,

• Fsm Mahallesi Pazar Pazarı,

• Bağlar Mevkii Pazar Pazarı,

• Ayazağa Yeşiltepe Pazar Pazarı,

• Uskumruköy Pazar Pazarı,

• Kocataş Pazar Pazarı,

SİLİVRİ

• Pazartesi Pazarı,

• B.Çavuşlu Salı Pazarı,

• Gümüşyaka Moden Kapalı Çarşamba Pazarı,

• Ortaköy Çarşamba Pazarı,

• Değirmenköy Çarşamba Pazarı,

• Perşembe Perşembe Pazarı,

• Silivri Merkez (Ali Paşa Caddesi) Cuma Pazarı,

• Kavaklı Cuma Pazarı,

• Çanta Cumartesi Pazarı,

• Selimpaşa Pazar Pazarı,

SULTANGAZİ

• Cebeci Mh. Pazartesi Pazarı,

• Habipler Mh Pazartesi Pazarı,

• Gazi Mahallesi Salı Pazarı,

• Sultançiftliği (Uğur Mumcu) Salı Pazarı,

• Uğurmumcu Mahallesi Çarşamba Pazarı,

• Gazi Mahallesi Perşembe Pazarı,

• Esentepe Mahallesi Perşembe Pazarı,

• Cebeci Mahallesi Cuma Pazarı,

• Cumhuriyet Mahallesi Cuma Pazarı,

• Yayla Mahallesi Cumartesi Pazarı,

• 50.Yıl Mahallesi Cumartesi Pazarı,

• Malkoçoğlu Mahallesi Cumartesi Pazarı,

• Gazi Mahallesi Cumartesi Pazarı,

• İsmetpaşa Mahallesi Pazar Pazarı,

• Zübeydehanım Pazar Pazarı,

ŞİŞLİ

• Feriköy (Lalaşahin) Pazartesi Pazarı,

• Okmeydanı Salı Pazarı,

• Cin Deresi Çarşamba Pazarı,

• Fulya Çarşamba Pazarı,

• Feriköy Lalaşahin Perşembe Pazarı,

• Feriköy Lalaşahin Tekstil Cuma Pazarı,

• Kuştepe Cumartesi Pazarı,

• Feriköy Lalaşahin Organik Cumartesi Pazarı,

• Halide Edip Cumartesi Pazarı,

• Feriköy Lalaşahin Antika Pazar Pazarı,

• Mecidiyeköy Pazar Pazarı,

ZEYTİNBURNU

• Gökalp Mahallesi Salı Pazarı,

• Veliefendi Mahallesi Çarşamba Pazarı,

• Merkezefendi Mahallesi Cumartesi Pazarı,

• Sümer Mahallesi Pazar Pazarı,

KÜÇÜKÇEKMECE

• Sögütlüçeşme Pazartesi Pazarı,

• İnönü Pazartesi Pazarı,

• Kanarya Mahallesi Pazartesi Pazarı,

• Bezirganbahçe Pazartesi Pazarı,

• İkitelli (Atatürk Mahallesi) Salı Pazarı,

• Yeşilova Salı Pazarı,

• Tevfikbey Çarşamba Pazarı,

• Halkalı Çarşamba Pazarı,

• Yarımburgaz Çarşamba Pazarı,

• Gültepe (Sultanmurat) Perşembe Pazarı,

• İkitelli (Atatürk Mahallesi) Perşembe Pazarı,

• Kanarya Perşembe Pazarı,

• Çamlıkaltı (Halkalı) Perşembe Pazarı,

• Fatih Cuma Pazarı,

• M.Akif Cuma Pazarı,

• Halkalı Merkez Cumartesi Pazarı,

• Sultanmurat (Fevzi Çakmak) Cumartesi Pazarı,

• İnönü Cumartesi Pazarı,

• Organik Pazar Pazarı,

• Yeni Mahallesi (Tepeüstü) Pazar Pazarı,

• Atatürk Pazar Pazar Pazarı,

ANADOLU YAKASI'NDA AÇILACAK PAZAR YERLERİ

ATAŞEHİR

• Yenişehir Cumartesi Pazarı,

• Önek Pazar Pazarı,

• Küçükbakkalköy Pazar Pazarı,

BEYKOZ

• Paşabahçe Pazartesi Pazarı,

• Paşabahçe Perşembe Pazarı,

• Kavacık Dörtyol Cuma Pazarı,

• Çavuşpaşa Pazar Pazarı,

ÇEKMEKÖY

• Ömerli Pazartesi Pazarı,

• Taşdelen Salı Mehmet Akif Mahallesi Salı Pazarı,

• Taşdelen Salı Soğukpınar Mahallesi Salı Pazarı,

• Çekmeköy Kapalı Ulus Cumartesi Pazarı,

KADIKÖY

• Göztepe Pazartesi Pazarı,

• Acıbadem Perşembe Pazarı,

• Erenköy Perşembe Pazarı,

• Kadıköy Kapalı Cuma Pazarı,

• Fikirtepe Cuma Pazarı,

• Sahrayıcedit Cumartesi Pazarı,

KARTAL

• Hürriyet Salı Pazarı,

• Soğanlık Yenimahallesi Çarşamba Pazarı,

• Uğur Mumcu Cumartesi Pazarı,

• Çavuşoğlu Cumartesi Pazarı,

• Topselvi Pazar Pazarı,

MALTEPE

• Yüzevler Bağlarbaşı Çarşamba Pazarı,

• Gülensu Çarşamba Pazarı,

• Küçükyalı Perşembe Pazarı,

• Aydınevler Cumartesi Pazarı,

• Zümrütevler Cumartesi Pazarı,

• Esenkent Cumartesi Pazarı,

• Fındıklı Pazar Pazarı,

PENDİK

• Esenyalı Pazartesi Pazarı,

• 450 Konutlar Pazartesi Pazarı,

• Pendik Cumartesi Pazarı,

• Güllü Bağlar Cumartesi Pazarı,

• Aydos Cumartesi Pazarı,

• Kavakpınar Pazar Pazarı,

SANCAKTEPE

• Veysel Karani Salı Pazarı,

• Akpınar Salı Pazarı,

• Yenidoğan Çarşamba Pazarı,

• Eyüp Sultan Cuma Pazarı,

• Uysal Cumartesi Pazarı,

SULTANBEYLİ

• Ahmet Yesevi Mahallesi Pazartesi Pazarı,

• Necip Fazıl Mahallesi Salı Pazarı,

• Mehmet Akif Mahallesi Çarşamba Pazarı,

• Akşemsettin Mahallesi Çarşamba Pazarı,

• Yavuz Selim Mahallesi Perşembe Pazarı,

• Hasanpaşa Mahallesi Cuma Pazarı,

• Battalgazi Mahallesi Cumartesi Pazarı,

• Mecidiye Mahallesi Pazar Pazarı,

TUZLA

• İstasyon Pazartesi Pazarı,

• Aydınlı Salı Pazarı,

• Aydıntepe Çarşamba Pazarı,

• Yayla Perşembe Pazarı,

• Şifa Mahallesi Perşembe Pazarı,

• Evliya Çelebi Cumartesi Pazarı,

• Konaşlı Pazar Pazarı,

• Tuzla Merkez Pazar Pazarı,

ÜMRANİYE

• Hekimbaşı Pazartesi Pazarı,

• Acısu Pazartesi Pazarı,

• Çamgaz Pazartesi Pazarı,

• Esenkent Salı Pazarı,

• İnkılap Salı Pazarı,

• Ihlamurkuyu Çarşamba Pazarı,

• Kemerdere Çarşamba Pazarı,

• Tatlısu Çarşamba Pazarı,

• Ademyavuz Perşembe Pazarı,

• Armağanevler Perşembe Pazarı,

• Kazım Karabekir Cuma Pazarı,

• Esenşehir Cuma Pazarı,

• Çakmak Cuma Pazarı,

• Ümraniye Merkez Cumartesi Pazarı,

• Kocatepe Cumartesi Pazarı,

• Atakent Pazar Pazarı,

• Dudullu Pazar Pazarı

 




Son Güncelleme: 07.05.2021 20:49
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