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İstanbul'da çift katlı otobüs kazası! Bir kişi can verdi

İstanbul Beşiktaş'ta sabah erken saatlerde seyir halinde olan İETT çift katlı otobüsü alt geçide girdiği esnada bariyere çarparak kontrolden çıktı. Feci kazada 1 kişi can verdi.

21 Nisan 2021 Çarşamba 12:03
İstanbul'da çift katlı otobüs kazası! Bir kişi can verdi
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Bir kişinin hayatını kaybettiği kaza olayı sabah erken saatlerde İstanbul Beşiktaş'ta meydana geldi.

Sabah erken saatlerde yolcu alan çift katlı bir İETT otobüsü beşiktaş'ta seyir halindeyken, alt geçide girdikten sonra sürücü henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan çift katlı İETT otobüsü bariyerlere çarparak durabildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbar etmesiyle kaza yerine polis ve 112 sağlık personeli sevk edildi.

Bir kişi can verdi

Kaza yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede otobüs içinde bulunan bir yolcunun olay yerinde hayatını kaybettiğini  bir kişinin ise ağır yaralandığını tespit etti. Yaralı yolcu olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybeden kişinin cansız bedeni ise yapılan savcılık incelemesi sonrasında morga kaldırıldı.

Olay yerinde sağlık, polis ve itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.

 




Son Güncelleme: 21.04.2021 12:03
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Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşKazaTrafik Kazası
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