İstanbul'da çift katlı otobüs kazası! Bir kişi can verdi

Bir kişinin hayatını kaybettiği kaza olayı sabah erken saatlerde İstanbul Beşiktaş'ta meydana geldi.

Sabah erken saatlerde yolcu alan çift katlı bir İETT otobüsü beşiktaş'ta seyir halindeyken, alt geçide girdikten sonra sürücü henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Bir kişi can verdi

Kontrolden çıkan çift katlı İETT otobüsü bariyerlere çarparak durabildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbar etmesiyle kaza yerine polis ve 112 sağlık personeli sevk edildi.

Kaza yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede otobüs içinde bulunan bir yolcunun olay yerinde hayatını kaybettiğini bir kişinin ise ağır yaralandığını tespit etti. Yaralı yolcu olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybeden kişinin cansız bedeni ise yapılan savcılık incelemesi sonrasında morga kaldırıldı.

Olay yerinde sağlık, polis ve itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.