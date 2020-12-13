İstanbul'da bir sürücü hakimiyetini kaybedip markete daldı

Maddi hasarlı trafik kazası bugün öğlen saatlerinde İstanbul Küçükçekmece'de meydana geldi.

İlçede cadde üzerinde bulunan bir marketin yakınlarında bir araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte cadde duran araca çarptı. Hızını alamayan araç daha sonra markete daldı. Kaza esnasında market önünde alışveriş yapmaya çalışan bazı vatandaşlar kazada kıl payı kurtuldu. Kazadan hemen sonra olay polis ve 112 sağlık ekiplerine bildirildi.

Kaza yerine gelen ekipler yaptıkları ilk incelemede sürücünün kısıtlamadan muaf olduğunu tespit etti ve olay yerinde hasar incelemesi yaptı.

Kaza anı ise marketin güvenlik kameralarına dakika dakika yansıdı.Kaza sonrası araç sürücüsü kendi imkanlarıyla aracından çıktı ve sürücünün şaşkınlığı görüntülere yansıdı.