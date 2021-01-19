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İstanbul'da bir servis minibüsü takla atarak devrildi

Kağıthane’de bir hazır giyim firmasına ait servis minibüsü hava koşulları nedeniyle buzlanan yolda kayarak önce takla attı sonra devrildi. Yaşanan o anlar anbean kaydedilirken minibüsün içerisinde bulunan 2 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

19 Ocak 2021 Salı 21:12
İstanbul'da bir servis minibüsü takla atarak devrildi
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Sabah saatlerinde meydana gelen kazada Kağıthane Gürsel Mahallesi Tümleç Caddesi üzerinde hava koşullarından dolayı aniden bastıran kar yağışı sonrası Ali Gül Husas yönetimindeki bir servis minibüsü giyim firmasının çalışanlarını aldıktan sonra yola çalışanları işyerlerine götürmek için yola çıktı. Sürücü Husas buzlanan dik cadde üzerinden inmek istediği sırada aracın kayması sonucunda direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Direksiyon hamiyetinin kaybedilmesiyle kontrolden çıkan araç yol kenarındaki demir korkuluklara çarparak takla attı. Takla atan araç devrildi. Yaşanan korkunç kaza anları kameralar tarafından anbean kaydedildi.

Vatandaş saniyeler ölümden kurtuldu

Yaşanan kazanın video görüntülerinde buzlanan yolda bir vatandaş yürürken minibüs bariyerlere çarparak devrildiği anlar kaydedildi. Kaza sonrasında vatandaşların olay yerine koştuğu görülüyor.

Yaşanan kaza sonrasında sağlık ekiplerine ve polis ekiplerine ihbar sonucunda olay yerine gelen ekipler yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralılar tedavi altına alınırken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.



Son Güncelleme: 19.01.2021 21:12
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Anahtar Kelimeler:
IstanbulKaza
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