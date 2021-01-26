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İstanbul'da bir hastanede kaşla göz arasında hırsızlık

Kağıthane’de bulunan özel bir hastanede görev yapan sağlık çalışanının cep telefonu, telefon konuşuyor gibi yapan hırsız tarafından kaşla göz arasında çalındı. Çalışan şikayetçi olmazken yaşanan hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

26 Ocak 2021 Salı 12:24
İstanbul'da bir hastanede kaşla göz arasında hırsızlık
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Perşembe günü akşam saatlerinde Kağıthane Ortabayır Mahallesi'ndeki özel bir hastanede meydana gelen olayda öğrenilenlere göre  özel hastanede poliklinik sekreteri olarak görev yapan kadın, hastaneye gelen hastayla ilgilenmeye başladı. Hasta kaydını alırken muayene olunacak doktora kadar hastaya eşlik eden çalan yerinden ayrıldığı sırada içeride cep telefonuyla konuşuyormuş gibi yapan cerrahi maskeli bir kişi sekreterin masası başında dolaşmaya başladı.

Kaşla göz arasında telefonu çaldı

Bir süre telefon ile konuşuyormuş gibi yaparak etrafı gözetleyen yan şekilde yaklaştığı bankonun üzerindeki cep telefonunu el çabukluğu ile çalarak cebine koydu. Yaşanan hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kamera kayıtlarından hırsızlık yapan kişinin kimliği tespit edilirken kadın çalışanın emniyette şikâyetçi olmadığı öğrenildi..



Son Güncelleme: 26.01.2021 12:24
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Anahtar Kelimeler:
KağıthaneHırsızlık
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