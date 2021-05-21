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İstanbul'da beklenen sağanak yağmur trafik yoğunluğunu arttırdı

İstanbul’da beklenen sağanak sabah saatlerinde başladı. Yağış öğle saatlerinde şiddetlenirken yağış trafiği olumsuz etkiledi. Trafik yoğunluğu yüzde 76 seviyelerine ulaştı.

21 Mayıs 2021 Cuma 16:19
İstanbul'da beklenen sağanak yağmur trafik yoğunluğunu arttırdı
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İstanbul'da meteoroloji tarafında uyarılarda bulunan yağış sabah saatlerinde başladı. Şiddetli yağmur öğle saatlerinde hızını arttırdı. Yağan sağanak yağmur İstanbul trafiğini olumsuz etkiledi. İşlerine gitmeye çalışan vatandaşlar pandemiden dolayı oluşan trafik yoğunluğuna birde olumsuz hava koşullarının eklenmesiyle zor anlar yaşadılar Ataşehir, Kadıköy yönünde yağmurunda etkisiyle karayolun zemininin kayganlaşmasıyla uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik yoğunluğunun yüzde 76 seviyelerine çıkmasıyla karayolunda zaman zaman araçlar durmak zorunda kaldılar. Öte yandan işe gitmek için toplu taşıma kullanmak zorunda kalan vatandaşlar duraklarda ve üst geçitlerde hareketlilik oluşturdu. Öğle saatlerinde yüzde 76 seviyelerine çıkan trafik yüzdesi mesai bitiminde daha çok artacağı tahmin ediliyor.


Son Güncelleme: 21.05.2021 16:19
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Anahtar Kelimeler:
IstanbulSağanak
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