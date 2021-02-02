İstanbul'da baraj su seviyesi yükseliyor

İstanbul son zamanlarda yağış almadığı için barajlardaki su seviyesi bir hayli düşmüştü. 2021 yılındaki en düşük seviyesi 19,16 olan barajlardaki su seviyesi başlayan yağmurlar ile hızla artmaya başladı.

Bugün 41,30 seviyesine çıkan su oranı İstanbulluları sevindirse de tedbiri elden bırakmamak şart.

Su seviyesinde hızlı bir artık yakalansa da ihmalkar tüketim şekli ile bu durum tekrardan tersine dönebilir. Bu nedenle su kullanımımıza her zamanki gibi dikkat etmeli, gereksiz kullanımlardan kaçınmalıyız.

