İstanbul'da anne babasını katleden genç siyanürle intihar etti!

Korkunç olay, İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde meydana geldi. İlçeye bağlı Halkalı Merkez Mahallesi'ndeki bir sitede yaşayan Ekici ailesinin 20 yaşındaki oğulları Yusuf Çağrı Ekici (20), evde annesi Sakine Ekici (43) ve babası Yusuf Ekici'yi (43) silahla vurarak katletti. Genç daha sonra siyanür içerek kendi hayatına son verdi.
Ekici'nin arkadaşlarının ihbarı üzerine belirtilen adrese giden polis ekipleri, evde 3 kişinin cansız bedeni ile karşılaşırken, eve olay yeri inceme ekipleri sevk edildi. Savcı ve polisin olay yeri incelemeleri devam ediyor.
Son Güncelleme: 19.11.2021 10:36