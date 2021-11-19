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İstanbul'da anne babasını katleden genç siyanürle intihar etti!

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde Yusuf Çağrı Ekici (20) annesiyle babasını evde silahla vurduktan sonra siyanür içerek intihar etti.

19 Kasım 2021 Cuma 10:36
İstanbul'da anne babasını katleden genç siyanürle intihar etti!
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Korkunç olay, İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde meydana geldi. İlçeye bağlı Halkalı Merkez Mahallesi'ndeki bir sitede yaşayan Ekici ailesinin 20 yaşındaki oğulları Yusuf Çağrı Ekici (20), evde annesi Sakine Ekici (43) ve babası Yusuf Ekici'yi (43) silahla vurarak katletti. Genç daha sonra siyanür içerek kendi hayatına son verdi. 

Genç adam, anne ve babasını evin mutfağında öldürdükten sonra odasına geçti ve siyanür içerek intihar etti. Yusuf Çağrı Ekici'nin arkadaşları ise zanlının dün akşam saatlerinde sosyal medya hesabından vasiyetiyle ilgili bir paylaşım yaptığını gördü ve durumu hemen polise bildirdi.

Ekici'nin arkadaşlarının ihbarı üzerine belirtilen adrese giden polis ekipleri, evde 3 kişinin cansız bedeni ile karşılaşırken, eve olay yeri inceme ekipleri sevk edildi. Savcı ve polisin olay yeri incelemeleri devam ediyor.


Son Güncelleme: 19.11.2021 10:36
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Anahtar Kelimeler:
IstanbulKüçükçekmeceYusuf Çağrı EkiciSiyanürCinayetIntihar
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